„Bewegungslos im Wagen“: Mann stirbt nach Achterbahn-Fahrt

Ein 32-jähriger Mann ist nach einer Fahrt mit der Achterbahn „Stardust Racers“ im kürzlich eröffneten Themenpark Epic Universe in Orlando, Florida verstorben. Der Besucher kollabierte unmittelbar nach der Fahrt und verstarb später im Krankenhaus. Als Todesursache wurden multiple stumpfe Aufprallverletzungen festgestellt. Behörden stufen den Vorfall als Unfall ein.

Augenzeugen schilderten, dass der Mann bei der Rückkehr zur Station bewegungslos im Wagen verblieb. Das Personal forderte alle anderen Fahrgäste umgehend zum Verlassen der Attraktion auf. Eine zufällig anwesende Ärztin leistete Erste Hilfe, doch trotz schneller Rettungsmaßnahmen kam für den 32-Jährigen jede Hilfe zu spät.

Epic Universe erst im Mai eröffnet

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Monate nach der offiziellen Eröffnung von Epic Universe am 22. Mai 2025. Der neue Themenpark von Universal Orlando gilt als eine der größten Erweiterungen der Vergnügungspark-Landschaft in Florida und zieht seither täglich tausende Besucher an.

Attraktion stillgelegt

Der Betreiber Universal Orlando reagierte mit tiefer Betroffenheit und stellte den Betrieb der Attraktion vorübergehend ein. Bei „Stardust Racers“ handelt es sich um die zentrale Attraktion des Celestial Park-Bereichs – eine Hochgeschwindigkeits-Achterbahn mit doppeltem Beschleunigungssystem, die Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h erreicht und mehrere Überschläge beinhaltet. Die 1.500 Meter lange Strecke zählt zu den technisch anspruchsvollsten Achterbahnen des Parks.

Universal Orlando bestätigte, dass die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden fortgesetzt werden. Die Attraktion bleibt bis auf weiteres geschlossen.

Laufende Untersuchungen

Die Untersuchungsbehörden konzentrieren sich nun darauf, ob technische Defekte oder gesundheitliche Vorbelastungen zum tödlichen Ausgang beigetragen haben könnten. Fahrgeschäfte dieser Art verursachen erhebliche körperliche Belastungen, weshalb für Personen mit Vorerkrankungen explizite Warnhinweise gelten.

An jedem Zugang zur „Stardust Racers“ sind deutlich sichtbare Warnhinweise angebracht, die sich insbesondere an Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck oder anderen gesundheitlichen Risiken richten. Ob der Verstorbene unter entsprechenden Vorerkrankungen litt, ist derzeit nicht bekannt.