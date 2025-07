BH-Eklat bei Klub-WM: DAZN-Moderatorin erntet Shitstorm

Ein tiefes Dekolleté am Spielfeldrand sorgt für Aufregung – DAZN-Moderatorin Eleonora Incardona polarisiert mit ihrem Outfit bei der Klub-WM und erntet scharfe Kritik.

Bei der Viertelfinal-Begegnung der Klub-WM zwischen Fluminense und Al-Hilal (2:1) sorgte nicht nur das Spielgeschehen für Gesprächsstoff. DAZN-Moderatorin Eleonora Incardona zog bereits vor Spielbeginn mit ihrer Garderobe die Aufmerksamkeit auf sich. Die Sportjournalistin präsentierte sich am Spielfeldrand in einem tief ausgeschnittenen Spaghettiträger-Top mit farblich abgestimmter Hose.

⇢ Schwimmbad-Plakat sorgt für Aufregung: Weiße Frau begrapscht dunkelhäutigen Jungen



Auf Instagram, wo Incardona 1,3 Millionen Follower verzeichnet, teilte sie vorab Aufnahmen ihres Outfits – was umgehend kontroverse Reaktionen auslöste.

Kontroverse Reaktionen

In sozialen Netzwerken entbrannte eine Debatte über ihre Kleiderwahl. „Was sich DAZN nicht alles ausdenkt, damit die Leute nicht kündigen“, kommentierte ein Nutzer spöttisch. Ein weiterer User konfrontierte die Moderatorin mit einem vermeintlichen Widerspruch: „Du sagst, du hättest es satt, nur nach seinem Aussehen beurteilt zu werden. Und tauchst dann in einem BH am Spielfeldrand auf?“

Auch aus Fachkreisen kam Kritik. Die Schweizer Fußball-Moderatorin Valentina Maceri äußerte sich gegenüber „Bild“ deutlich: „Wenn du auf Augenhöhe mit Spielern und Funktionären sprechen willst, ist das nicht förderlich. Incardona kümmert sich hauptsächlich um Dazn Bet – heißt, sie präsentiert die Wett-Quoten. Und das sehr sexy. Teilweise vulgär.“

Kritik aus Fachkreisen

Maceri ergänzte ihre Einschätzung: „Ich finde, Frauen dürfen sexy sein, aber immer mit Stil und Klasse. Das fehlt manchmal in Italien. Hier gilt stark das Prinzip: Sex sells.“

Größere Übertragungsanstalten wie Sky, BBC oder auch DAZN verfügen meist über interne Dresscodes, die einen stilvollen, aber zurückhaltenden Look vorschreiben, um den Fokus auf die Sportberichterstattung zu lenken. Incardonas Outfit fiel offenbar aus diesem Rahmen, was die internationale Kritik erklärt.