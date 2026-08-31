Bildungsinstitut am Abgrund: Massenkündigung beim BFI

Beim BFI Burgenland droht fast die Hälfte der Belegschaft den Job zu verlieren – und ein einziger Auftrag könnte das Blatt wenden.

Beim Berufsförderungsinstitut Burgenland zeichnet sich eine dramatische Entwicklung ab: 64 Beschäftigte wurden vorsorglich zur Kündigung angemeldet. Das Institut, das von Arbeiterkammer und ÖGB getragen wird, zählt insgesamt zwischen 130 und 140 Mitarbeiter und erwirtschaftet jährlich rund 14 Millionen Euro. Als treibende Faktoren hinter der angespannten Lage gelten die unbeständige Auftragssituation im Bildungssektor sowie der wachsende Wettbewerb durch private Mitbewerber.

Kurzfristige Vergabepraxis

Geschäftsführer Jürgen Grandits sieht die Ursache des Problems vor allem in der kurzfristigen Vergabepraxis des Arbeitsmarktservice. „Wenn jedes Jahr neu ausgeschrieben werde, sei eine längerfristige Planung kaum möglich“, so Grandits. Zusätzlich hat ein gescheiterter Vergabeprozess für die überbetriebliche Ausbildung von 101 Jugendlichen die Situation weiter zugespitzt. Derzeit kämpft das BFI um einen Auftrag im Wert von zwei Millionen Euro – erhält es den Zuschlag, könnten laut Grandits zumindest ein Teil der angedrohten 24 Kündigungen im Nordburgenland abgewendet werden.

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Standorte gefährdet

Die anhaltende Ungewissheit könnte das Institut dazu zwingen, seine Präsenz an Mietstandorten in Neusiedl am See, Eisenstadt und Mattersburg zu verringern. Grandits betont, dass er der finanziellen Stabilität des Hauses gegenüber in der Pflicht stehe. Die Arbeiterkammer Burgenland leistet dem BFI lediglich einen geringen finanziellen Beitrag, während interne Gremiumsmitglieder einer Schweigepflicht unterliegen. Die unsichere Gesamtlage wirkt sich dabei nicht nur auf die Belegschaft aus, sondern auch auf jene Menschen, die auf die Ausbildungsangebote des Instituts angewiesen sind – darunter Angehörige der BKS-Diaspora (bosnisch-kroatisch-serbischsprachige Gemeinschaft) in Österreich.