Bis zu 2.650 Euro Strafe: Kroatien plant harte Regeln gegen illegale Autorennen

365 Verstöße, beschädigte Polizeiautos und massive Kritik – Kroatien will künftig härter gegen illegale Autorennen vorgehen.

Nach mehrtägigen unangemeldeten Fahrzeugtreffen auf der Insel Krk und im Raum Rijeka kündigt Kroatien eine Verschärfung des Straßenverkehrsgesetzes an. Künftig sollen die Teilnahme an, die Organisation, Förderung oder Ermöglichung von illegalen Autorennen ohne behördliche Genehmigung ausdrücklich verboten und streng bestraft werden.

Geplante Gesetzesänderungen

Für das verbotene Teilnehmen, Organisieren, Fördern oder Ermöglichen solcher illegalen Rennen sind Geldstrafen zwischen 1.320 und 2.650 Euro, ein sechsmonatiges Fahrverbot sowie sechs negative Strafpunkte vorgesehen. Nach Angaben der Polizei soll damit ein besonders gefährliches Verhalten im Straßenverkehr ausdrücklich gesetzlich erfasst werden: das vorsätzliche Austragen und Organisieren illegaler Rennen auf Straßen oder anderen Verkehrsflächen ohne behördliche Genehmigung.

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Im Zuge der mehrtägigen Polizeieinsätze wurden insgesamt 365 Verstöße festgestellt, überwiegend gegen das Straßenverkehrsgesetz, aber auch gegen Vorschriften zur öffentlichen Ordnung. 43 Fahrzeuge wurden aus dem Verkehr gezogen und zu außerordentlichen technischen Überprüfungen geschickt. Während der Einsätze wurden zudem zwei Polizeifahrzeuge beschädigt. Die Polizei ermittelt noch zu den genauen Umständen und zu den Verantwortlichen. Nach eigenen Angaben konnte sie eine weitere Eskalation verhindern; während der gesamten Zusammenkünfte wurden keine Personen verletzt. Vorrangiges Ziel war dabei der Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Sicherstellung der öffentlichen Ordnung.

Internationales Phänomen

Die kroatische Polizei betont, dass unangemeldete und mobile Fahrzeugtreffen kein ausschließlich kroatisches Phänomen sind. Ähnliche Zusammenkünfte und damit verbundene Verstöße würden auch in Österreich, Italien, Deutschland und Großbritannien registriert. Dort setzen die Polizeibehörden ebenfalls auf gezielte und verstärkte Kontrollen zum Schutz der Verkehrssicherheit und der öffentlichen Ordnung.