Bis zu 27 Grad: Jetzt wird es wieder heiß!

Österreichs Wetterlandschaft zeigt sich in dieser Woche von ihrer spätsommerlichen Seite. Experten von Geosphere Austria, ehemals ZAMG, prognostizieren ungewöhnlich hohe Temperaturen für die Jahreszeit. Ab Mittwoch dürfen wir uns auf bis zu 27 Grad freuen.

Montag: Sonnig mit vereinzelten Regenschauern

Die Arbeitswoche beginnt im Westen, Süden und im inneralpinen Bereich mit strahlendem Sonnenschein, abgesehen von einigen Frühnebelfeldern. Im Norden und Osten zeigt sich der Himmel hingegen stärker bewölkt. Am Nachmittag verdichten sich die Wolken erneut und bringen örtlich kräftige Regenschauer mit sich. Die Temperaturen liegen morgens zwischen sieben und 13 Grad und steigen tagsüber auf 18 bis 26 Grad an.

Dienstag: Sonnenschein nach Regen

Am Dienstag machen sich im Norden und Osten sowie alpennordseitig teils stärkere Restwolken bemerkbar, aus denen es immer wieder regnen kann. Im Laufe des Tages zeigt sich jedoch in nahezu ganz Österreich die Sonne. Die Temperaturen werden mit acht bis 15 Grad in der Früh und 17 bis 25 Grad tagsüber prognostiziert. Die höchsten Werte sind im Westen zu erwarten.

Mittwoch: Die Wärme kehrt zurück

Zur Wochenmitte lösen sich im Südosten die örtlichen Nebelfelder bis zum Vormittag auf. Ansonsten scheint verbreitet die Sonne, und nur noch dünne Wolken ziehen durch. Die Temperaturen liegen in der Früh bei vier bis elf Grad und klettern am Nachmittag auf spätsommerliche 21 bis 27 Grad.

Donnerstag: Weitgehend sonnig mit vereinzelten Wolken

Der Donnerstag präsentiert sich warm, wenn auch etwas getrübter. Nach Auflösung einzelner Nebelfelder scheint die Sonne zunächst oft. Ab dem Nachmittag ziehen jedoch dichtere Wolkenfelder auf. Die Tiefsttemperaturen erreichen fünf bis zwölf Grad, während die Tageshöchsttemperaturen zwischen 21 und 27 Grad liegen.

Freitag: Sonniger Ausklang der Woche

Zum Abschluss der Arbeitswoche startet der Tag von Oberösterreich bis zum nördlichen Burgenland mit einigen dichten Wolken. Im Süden lösen sich Nebelfelder im Vormittagsverlauf auf. Ansonsten scheint bis zum Abend häufig die Sonne. Die Frühtemperaturen liegen bei sechs bis 14 Grad, während die Tageshöchsttemperaturen zwischen 21 und 26 Grad liegen.