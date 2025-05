Bis zu 3.000 Euro: So könnt ihr den Bonus bekommen!

Freiwilliges Engagement wird in Österreich nun finanziell belohnt. Seit 2023 können Ehrenamtliche eine steuerfreie Pauschale von bis zu 1.000 Euro jährlich erhalten.

Ehrenamtliche in Österreich können seit dem Vorjahr von einer steuerfreien Pauschale profitieren. Das Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023 ermöglicht freiwilligen Helfern in gemeinnützigen Vereinen eine finanzielle Anerkennung ihrer Tätigkeit. Die Freiwilligenpauschale beläuft sich auf maximal 30 Euro täglich oder 1.000 Euro jährlich und bleibt steuer- und abgabenfrei.

Für bestimmte Tätigkeitsbereiche gelten höhere Sätze. Wer als Ausbilder, Übungsleiter oder im Sozialdienst aktiv ist, kann bis zu 50 Euro pro Tag beziehungsweise 3.000 Euro jährlich erhalten. Die Finanzbehörde rechnet damit, dass rund zwei Millionen Menschen in Österreich von dieser Regelung Gebrauch machen können.

Umfassendes Reformpaket

Die Neuregelung ist Teil eines umfassenderen Reformpakets. Parallel zur Freiwilligenpauschale wurde auch die Spendenabsetzbarkeit für Vereine und Organisationen ausgeweitet. Dadurch können ab diesem Jahr deutlich mehr Vereine von steuerlichen Vorteilen bei Spenden profitieren.

Detaillierte Informationen zu beiden Maßnahmen stellt die Finanzbehörde auf ihrer Webseite Finanz.at bereit.

Weitere Prämien

Wichtig zu beachten ist die Unterscheidung zur Teuerungsprämie. Diese konnte in den vergangenen Jahren als Inflationsausgleich in Höhe von bis zu 3.000 Euro an Beschäftigte ausgezahlt werden. Aktuell unterliegt sie jedoch Einschränkungen und kann nur ausgezahlt werden, wenn sie in lohngestaltenden Maßnahmen wie etwa dem Kollektivvertrag verankert ist.

Noch in diesem Jahr soll eine neue Mitarbeiterprämie eingeführt werden. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können dann bis zu 1.000 Euro steuerfrei erhalten.

Diese Prämie wird ab 2025 auch ohne kollektivvertragliche Regelung für alle Beschäftigten zugänglich sein, wie auf Finanz.at berichtet wurde.