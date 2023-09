Bis zu 30 Grad: Ab Montag werden wieder Hitze-Rekorde gebrochen

Das sonnige Spätsommerwetter, das Vorarlberg derzeit mit Höchsttemperaturen jenseits der 30 Grad verwöhnt, steht vor einer Wende. Genießen Sie die letzten Sonnenstrahlen, denn in den kommenden Tagen ziehen dunkle Regenwolken auf und bringen Gewitter mit sich. Mitte der Woche schlägt das Wetter dann vollends um: Eine Kaltfront sorgt für eine spürbare Abkühlung.

Für heute erwartet uns noch ein Tag voller Sonnenschein und überdurchschnittlicher Wärme. Quellwolken bauen sich zwar über den Bergen auf und ein kurzer Regenschauer oder Gewitter im Bergland ist nicht gänzlich auszuschließen, doch insgesamt bleibt es trocken. Die Temperaturen klettern auf 26 bis 30 Grad. Mit Einbruch der Dunkelheit lösen sich die Quellwolken auf und eine sternenklare Nacht mit milden 12 bis 18 Grad erwartet uns.

Der Montag startet unter dem gleichen sonnigen Stern. Die Quellwolken am Nachmittag könnten jedoch größer und zahlreicher ausfallen als zuletzt. Die Wahrscheinlichkeit für lokale Schauer oder Gewitter im Bergland nimmt zu, doch vor allem das Rheintal bleibt voraussichtlich trocken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 12 und 18 Grad in der Nacht und 25 bis 30 Grad am Tag.

Am Dienstag lässt der Hochdruckeinfluss nach und die Wolken nehmen zu. Bei immer noch warmen 25 bis 29 Grad Sonnenschein, besteht vor allem nachmittags die Gefahr von Regenschauern und Gewittern. Die Temperaturen fallen nachts auf 12 bis 18 Grad und steigen tagsüber auf 25 bis 28 Grad.

Der Mittwoch markiert den Wendepunkt: Die sonnig-warme Wetterphase endet mit einer Kaltfront. Es wird unbeständiger und Wolken sowie Regenschauer bestimmen das Wetterbild. Die Temperaturen gehen auf 19 bis 23 Grad zurück.

Der Donnerstag startet noch mit stark bewölktem Himmel und vereinzelten Regenschauern, doch im Laufe des Tages lockert das Wetter auf und die Sonne zeigt sich wieder. Sie wird sich bis zum Abend jedoch nicht vollständig durchsetzen können. Die Temperaturen bleiben moderat bei 19 bis 23 Grad.

Zum Ende der Woche hin wird es wieder sonniger. Der Freitag verspricht nach Auflösung von hochnebelartigen Restwolken in den Tälern recht sonnige Abschnitte, doch nachmittags besteht eine leichte Schauerneigung. Die Temperaturen klettern auf bis zu 24 Grad.