Blaulicht-Crash in Favoriten: Polizeiauto gerammt – drei Verletzte

Blaulicht und Bremsspuren in Wien-Favoriten: Ein Pkw kollidierte mit einem Polizeiauto im Einsatz – drei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

An der Kreuzung Favoritenstraße-Gellertgasse in Wien-Favoriten kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem im Einsatz befindlichen Polizeifahrzeug. Bei dem Unfall wurden der 65-jährige Autofahrer sowie zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Die Verletzten erhielten vor Ort notfallmedizinische Versorgung durch die Berufsrettung Wien und weitere Rettungskräfte, bevor sie in ein Spital transportiert wurden.

Unfallursache ermittelt

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der 65-Jährige beim Einfahren in den Kreuzungsbereich das Vorrangzeichen missachtet haben.

Mit der genauen Klärung des Unfallhergangs wurde das Verkehrsunfallkommando der Wiener Landesverkehrsabteilung betraut.