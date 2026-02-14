KOSMO KOSMO
Unfall

Blaulicht-Crash in Favoriten: Polizeiauto gerammt – drei Verletzte

FOTO: iStock/Pradeep Thomas Thundiyil
1 Min. Lesezeit |

Blaulicht und Bremsspuren in Wien-Favoriten: Ein Pkw kollidierte mit einem Polizeiauto im Einsatz – drei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

An der Kreuzung Favoritenstraße-Gellertgasse in Wien-Favoriten kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem im Einsatz befindlichen Polizeifahrzeug. Bei dem Unfall wurden der 65-jährige Autofahrer sowie zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Die Verletzten erhielten vor Ort notfallmedizinische Versorgung durch die Berufsrettung Wien und weitere Rettungskräfte, bevor sie in ein Spital transportiert wurden.

⇢ Karambolage mit sieben Fahrzeugen: A1 wurde zur Unfallhölle

Unfallursache ermittelt

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der 65-Jährige beim Einfahren in den Kreuzungsbereich das Vorrangzeichen missachtet haben.

Mit der genauen Klärung des Unfallhergangs wurde das Verkehrsunfallkommando der Wiener Landesverkehrsabteilung betraut.

KOSMO-Redaktion
