Blitz-Wahnsinn auf A23: 20-Jähriger rast mit 165 km/h durch Wien

Mit 165 km/h durch die 80er-Zone: Ein junger „Road Runner“ verlor nach einem illegalen Rennen auf der Wiener Südosttangente seinen Führerschein.

Auf der Wiener Südosttangente (A23) lieferten sich am Mittwochabend zwei Autofahrer ein verbotenes Wettrennen. Ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer wurde dabei mit 165 km/h geblitzt – mehr als doppelt so schnell wie die erlaubten 80 km/h, wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab.

Die gefährliche Fahrt ereignete sich gegen 22.45 Uhr und brachte andere Verkehrsteilnehmer in erhebliche Gefahr, erklärte Polizeisprecherin Anna Gutt. Beide Raser wurden zur Anzeige gebracht.

Bekannter „Road Runner“

Der 20-Jährige, der den Behörden bereits als „Road Runner“ bekannt war, musste seinen Führerschein unmittelbar an Ort und Stelle abgeben. Den zweiten beteiligten Fahrer, der vom Tatort flüchtete, konnten die Beamten über das Kennzeichen seines Fahrzeugs identifizieren.

Das Auto des angehaltenen Rasers wurde anschließend von einem Angehörigen abgeholt.