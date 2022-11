Bosnier hört zu laut RAF Camora – Nachbarn hinterlassen Schock-Brief

Der 20-jährige Edin hört sich gerne Lieder von RAF Camora an. Um ein besseres Feeling zu bekommen hört er sie sehr laut an. Am Samstag hat der Bosnier auf seiner Windschutzscheibe einen Wutbrief erhalten.

Der große Fan von RAF Camora wohnt in Rudolfsheim Fünfhaus und liebt es mit seinem Auto ganz laut Deutsch-Rap zu hören. Während er durch die “Gotham City” herumcrused, hört er nichts anderes außer RAF Camora. Am Samstag entdeckte er ein Post-It auf seiner Windschutzscheibe.

Wutbrief auf Windschutzscheibe

“Schas Raf Camora Gsindl!!! (sic!)” stand in der wütenden Nachricht. “Ich bin im Grätzel als sein größter Fan bekannt. Ein Nachbar meinte einmal zu mir, dass er mein Auto schön, meinen Musikgeschmack jedoch schrecklich findet”, so Edin gegenüber Heute.

Handfeste Beweise hat der 20-Jährige aber nicht. Trotz Wutbrief lässt sich der leidenschaftliche Fan nichts verbieten und hört in seinem Volvo weiterhin laut Deutsch-Rap an.