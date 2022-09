Neue Flamme: RAF Camora zeigt sich mit Balkan-Model (FOTO)

Wieder einmal brodelt die Gerüchteküche um den Beziehungsstatus von Rapper RAF Camora. Ist dieses Balkan-Model nun doch seine feste Freundin?

Der erfolgreiche Wiener Rapper spricht über sein Liebesleben nicht. Dennoch spekulieren immer wieder die Fans, sobald er mit einer Frau in der Öffentlichkeit auftaucht.

Auf der “About you Fashion Week” in Mailand ließ sich der Rapper jetzt in Begleitung von Alba Vejseli blicken. Das Model strahlt und lächelt über beide Ohren. Der West-Wiener RAF Camora postet auf Instagram einige Bilder, wie er mit der jungen Frau die Modenschau genießt. Anscheinend haben sie 2021 in Dubai schon Urlaub gemacht. Aber wer ist die braunhaarige Frau an seiner Seite?

Die Balkan-Schönheit kommt aus Albanien und heißt Alba Vejseli. Der Wiener Rapper hatte 2019 ein Musikvideo zu „Adriana“ gedreht, wo sie auch zu sehen ist. Läuft da etwa mehr? Bisher äußerten sich weder RAF noch Alba zu den Gerüchten. Wir sind gespannt was die Zukunft bringt.

Alles nur Freundschaft und Job, wie die beiden Stars immer wieder betonen. Aber wie sagt man so schön, was nicht ist, kann ja noch werden.