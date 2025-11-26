Brenner-Bahn lahmgelegt – was Reisende jetzt wissen müssen

Doppeltes Chaos auf der Brenner-Bahnstrecke: Ein umgestürzter Baum und eine defekte Oberleitung legen den Zugverkehr lahm. Passagiere mussten evakuiert werden.

Auf der Brenner-Bahnstrecke kam es am Mittwochmorgen zu erheblichen Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Ein auf die Gleise gestürzter Baum zwischen Steinach und Brenner sowie eine Oberleitungsstörung zwischen Innsbruck und Matrei führten zu umfangreichen Einschränkungen. Die Österreichischen Bundesbahnen gehen von einer mehrere Stunden andauernden Unterbrechung aus. ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair bestätigte, dass nach einer bereits bestehenden Oberleitungsstörung zusätzlich ein Baum umstürzte, was die Situation verschärfte. Die Bahnverbindung zwischen Steinach und dem Brenner ist vollständig unterbrochen.

Einspurige Fahrt

Zwischen Innsbruck und Steinach am Brenner kann der Streckenabschnitt mit der Oberleitungsstörung nur einspurig befahren werden. In den frühen Morgenstunden blieb laut ÖBB eine S-Bahn in einem stromlosen Bereich stehen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr evakuierten die Passagiere und brachten sie in Sicherheit.

Ersatzverkehr eingerichtet

Für den Nahverkehr zwischen Innsbruck und Steinach wurde teilweise ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die ÖBB raten Reisenden, sich vor Reiseantritt an Bahnhöfen oder über digitale Kanäle über die aktuelle Lage zu informieren.

Der Fernverkehr wartet derzeit die weitere Entwicklung ab.