Britney Spears Söhne ziehen nach Hawaii – ohne sie nochmal zu sehen

Das Verhältnis zwischen Britney Spears und ihren Kindern, Jayden James (16) und Sean Preston (17), erreicht einen neuen Tiefpunkt: Vor ihrem Umzug nach Hawaii scheinen ihre Söhne keinen Abschied von ihrer Mutter nehmen zu wollen.

Eine Quelle der „Page Six“ bestätigt, dass Britney Spears‘ Söhne, Jayden James und Sean Preston, mit ihrem Vater Kevin Federline und seiner Partnerin Victoria Prince nach Hawaii ziehen. Auch die Stiefmutter und Halbgeschwister werden mit ihnen gehen. Allerdings scheint eine persönliche Verabschiedung von ihrer Mutter Britney vor dem Umzug unwahrscheinlich zu sein.

Trotz ihrer Zustimmung zum Umzug, hatte Spears wohl nicht erwartet, dass ihre Kinder diesen Schritt ohne ein Abschiedsgespräch machen würden. Dies unterstreicht die gespannten Beziehungen innerhalb der Familie. „Am Ende des Sommers [2022] wurden die Spannungen so schlimm, dass die Buben nicht einmal auf ihre SMS reagierten. Und sie war wütend“, berichtet „TMZ“-Produzentin Katie Hayes.

In den letzten Monaten hatte Spears selten persönlichen Kontakt zu ihren Söhnen. Seit mehr als einem Jahr soll sie ihre Kinder nicht gesehen haben, nachdem ihr Verhalten auf Social Media Aufmerksamkeit erregte. Die Quelle berichtet auch, dass es vor ihrer Hochzeit mit Sam Asghari am 9. Juni 2022 zu einem Treffen mit den Kindern kam, doch das war wohl das einzige in längerer Zeit.

„Ein Teil von mir ist gestorben“

Jayden James äußerte öffentlich seine Bedenken über Spears’ Erziehungsstil, insbesondere in Bezug auf Social Media und die Veröffentlichung von freizügigen Fotos. „Ich denke, Mama hatte Mühe, uns beiden Aufmerksamkeit zu schenken und uns die gleiche Liebe zu zeigen“, so der 16-Jährige gegenüber der „Daily Mail“. „Ich glaube nicht, dass sie Sean Preston genug gezeigt hat, und das tut mir wirklich leid.“

Britney Spears ist sichtbar enttäuscht über die Situation, insbesondere da ihre Kinder sogar ihre Hochzeit mit Sam Asghari nicht besucht haben. „Ein Teil von mir ist gestorben“, sagte die Sängerin dazu.