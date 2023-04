Bronzefigur aus Brunnen gestohlen: 30.000 Euro Schaden

In Innsbruck fehlt seit Ende März eine wichtige Figur aus dem Leopold-Brunnen. Der Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Die Bronze-Figur, die etwa 60 Zentimeter hoch und 40 Kilogramm schwer ist, war mit Hilfe von Klebstoff und einem Gewindestab befestigt. In den letzten Wochen wurde sie mehrmals gewaltsam abgestoßen, bis sie schließlich gestohlen wurde. Der Brunnen wurde durch vier Halterungen und Wasserbecken unter der Hauptfigur gehalten.

Stadträtin Uschi Schwarzl (Die Grünen), zuständig für Kultur in Innsbruck, betont, dass es sich bei der fehlenden Figur um eine Kopie handelt, aber bittet die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach der gestohlenen Bronze-Figur.

Der Leiter des Stadtarchivs/Stadtmuseums in Innsbruck erinnerte an vergangene Akte von Vandalismus gegen Sehenswürdigkeiten in Innsbruck. Das Goldene Dachl wurde bereits in den Jahren 1998, 2007 und 2012 Ziel von Vandalismus. Allerdings hat die Mehrheit der gestohlenen Materialien ihren Weg zurückgefunden.

Schwarzl erinnerte auch an ähnliche Diebstähle und versuchte Diebstähle in ganz Österreich, jedoch betonte sie, dass die Diebe schließlich immer gefunden werden. Die Hoffnung besteht, dass es auch bei diesem Fall so sein wird, obwohl Vandalismus gegen Kupferteile schwer zu verfolgen ist.