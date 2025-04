Brutale Jugendbande umzingelt Opfer – Mitternachtsüberfall in der City

Nächtlicher Überfall im Herzen Wiens: Zehn Jugendliche umzingelten zwei junge Männer, schlugen zu und flohen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

In der Nacht zum Samstag wurden ein 17-jähriger Österreicher und ein 19-jähriger Tscheche nach eigenen Schilderungen in der Wiener Innenstadt von mehreren Angreifern attackiert und beraubt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeisprecherin Anna Gutt gegen Mitternacht in der Rotenturmstraße. Bei ihrer Anzeige in der Polizeiinspektion Kärntnertorpassage gaben die Betroffenen an, dass etwa zehn gleichaltrige Jugendliche sie umzingelt und körperlich angegriffen hätten. Die Tätergruppe entwendete dabei Kopfbedeckungen sowie eine Armbanduhr und ergriff anschließend die Flucht.

Medizinische Versorgung

Beide Opfer trugen Gesichtsprellungen davon. Der tschechische Staatsbürger musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden, während der minderjährige Österreicher nach ambulanter Behandlung nach Hause entlassen wurde. Eine genauere Beschreibung der Angreifer konnten die Überfallenen nicht liefern.

Die Exekutive (Polizei) ersucht die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise, die auch anonym bei jeder Polizeidienststelle oder telefonisch unter 01-31310-62800 DW entgegengenommen werden.

Wiederholte Vorfälle in der Gegend

Die Rotenturmstraße und ihre Umgebung waren in der Vergangenheit bereits mehrfach Schauplatz ähnlicher Delikte. Seit Jahresbeginn verzeichneten die Behörden mehrere vergleichbare Überfälle durch Jugendbanden in diesem Bereich der Innenstadt. Für die Ermittlungen könnte die vorhandene Überwachungsinfrastruktur von Bedeutung sein: Sowohl entlang der Rotenturmstraße als auch am nahegelegenen Schwedenplatz sind zahlreiche Sicherheitskameras installiert. Die Auswertung dieser Aufzeichnungen läuft bereits und könnte zur Identifizierung der Tätergruppe beitragen.

