Brutaler Überfall in Wien – Maskierte verletzen Supermarkt-Angestellte

Maskierte Täter verübten einen Raubüberfall in Wien-Margareten und verletzten eine Angestellte. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die Kriminellen mit der Beute entkommen.

In Wien-Margareten ist es am Freitagabend zu einem bewaffneten Raubüberfall gekommen. Gegen 19:40 Uhr drangen mehrere maskierte Personen in ein Lebensmittelgeschäft ein und erbeuteten Bargeld. Bei dem Vorfall wurde eine Angestellte verletzt, die sich während des Überfalls im Bürobereich des Geschäfts aufhielt.

Die Berufsrettung Wien versorgte die verletzte Mitarbeiterin noch vor Ort und brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Zu Art und Ausmaß ihrer Verletzungen machten die Behörden keine detaillierten Angaben.

Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler ging einer der Täter gegen die Frau vor, während seine Komplizen die Bareinnahmen des Geschäfts an sich rissen.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Flüchtigen sind weiterhin auf freiem Fuß. Das Landeskriminalamt Wien hat nun die Ermittlungen in dem Fall übernommen und ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf.

Personen, die am Freitagabend verdächtige Beobachtungen im Umfeld des betroffenen Lebensmittelgeschäfts gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlungsbehörden zu melden.