Bugatti wechselt den Besitzer – Porsche zieht sich zurück

Ein Milliardärsclan aus Ägypten, ein Fonds aus Abu Dhabi – und Bugatti wechselt die Hände. Porsche macht den Weg frei.

Porsche zieht sich vollständig aus dem Luxussportwagensegment zurück und veräußert seinen 45-prozentigen Anteil am Gemeinschaftsunternehmen Bugatti Rimac. Käufer ist ein Konsortium unter der Führung des Finanzinvestors HOF Capital, hinter dem die ägyptische Milliardärsfamilie Sawiris steht. Mitbeteiligt ist BlueFive Capital aus Abu Dhabi. Über den Kaufpreis wurde nach Angaben eines Porsche-Sprechers Stillschweigen vereinbart.

Strategischer Rückzug

Porsche-Chef Michael Leiters erklärte, der Verkauf sei Ausdruck einer bewussten strategischen Fokussierung auf das Kerngeschäft des Unternehmens. Als Frühphaseninvestor habe Porsche maßgeblich dazu beigetragen, Rimac zu einem etablierten Automobilhersteller zu entwickeln. Das Gemeinschaftsunternehmen Bugatti Rimac war 2021 von Porsche und Rimac gegründet worden, mit dem Ziel, sogenannte Hypercars unter beiden Marken zu produzieren.

Bei der Gründung übernahm Bugatti Rimac die vollständigen Rechte an der Bugatti-Marke. Die damalige Anteilsstruktur der Rimac Group sah wie folgt aus: Mate Rimac hielt 37 Prozent, Porsche 24 Prozent, Hyundai 12 Prozent und weitere Investoren 27 Prozent. Nach mehreren Kapitalrunden lag Porsches Beteiligung an der Rimac Group zuletzt bei etwa 20 bis 24 Prozent, während die Rimac Group selbst 55 Prozent an Bugatti Rimac hält.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Nach deren Erteilung übernimmt der kroatische Partner Rimac die Kontrolle über Bugatti Rimac und geht eine strategische Kooperation mit BlueFive Capital sowie HOF Capital ein. Unternehmensgründer Mate Rimac wird neben HOF Capital zum größten Anteilseigner der Gruppe. Der Abschluss des Deals wird noch für dieses Jahr erwartet.

Familie Sawiris

Die Familie Sawiris zählt zudem zu den bedeutendsten Aktionären des Sportartikelherstellers Adidas.

Familienoberhaupt Nassef Sawiris übernimmt dort im Mai den Vorsitz des Aufsichtsrats.