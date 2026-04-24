Mit Ticket da – und trotzdem kein Einlass? ESC verschärft Einlassregeln

Ticket dabei, aber trotzdem kein Einlass: Beim ESC in Wien gilt eine strikte Regel, die viele Besucher überraschen dürfte.

Der Eurovision Song Contest rückt näher: Die Halbfinale finden am 12. und 14. Mai statt, das Finale am 16. Mai in der Wiener Stadthalle. Während sich zahlreiche Fans auf das Großereignis freuen, sollten Besucher vorab die geltenden Sicherheitsbestimmungen genau kennen.

No-Bag-Policy

Besonders die sogenannte No-Bag-Policy steht im Mittelpunkt: Taschen aller Art – darunter Rucksäcke und Bauchtaschen – sind auf dem Veranstaltungsgelände nicht gestattet. Auch kleinformatige Taschen fallen unter dieses Verbot. Wer dennoch mit einer Tasche erscheint, muss damit rechnen, keinen Einlass zu erhalten.

Eine Ausnahme gilt jedoch für transparente Behältnisse bis maximal A6-Format – diese dürfen mitgebracht werden und ermöglichen das Mitführen kleiner persönlicher Gegenstände.

Zugelassen sind ausschließlich Gegenstände, die sich ohne Hilfsmittel direkt am Körper tragen lassen – etwa Mobiltelefone, kompakte Geldbörsen oder Schlüssel.

Medizinische Ausnahme

Eine Ausnahme besteht für medizinische Notwendigkeiten: Wer auf bestimmte Medikamente angewiesen ist, darf diese mitführen, sollte sie jedoch leicht zugänglich verstauen.

Zur Vermeidung von Schwierigkeiten beim Einlass wird empfohlen, ein ärztliches Attest bereitzuhalten.