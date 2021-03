Ćevapi zum Mitnehmen, Bitte: Vučić zeigt wie politische Inszenierung geht

Die Schmeichelattacken des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić gehen in eine zweite Runde. Nach dem Impf-Geschenk an Bosnien posiert er im Jet nach Belgrad mit einem Teller “Sarajevski” Ćevapi.

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić setzt weiter auf seinen verdächtig freundschaftlichen Kurs mit Bosnien und Herzegowina. Nach der öffentlich inszenierten Schenkung von 10.000 Impfstoffen, ging es auf seinem offiziellen Instagram Channel weiter. Er posierte mit einem saftigen Teller Ćevapčići mit Lepinja in seinem Jet Richtung Belgrad. Er beteuert, dass er immer schon Ćevapi nach Sarajevo Art vergöttert hat. Schon seit er in Lukavac seine militärische Amtszeit in diesem bosnischen Ort gedient hat. Besser hätte man den Abstecher in Sarajevo wohl kaum inszenieren können.

Er betonte auch die wichtigste Tatsache, nämlich dass ein großes Gipfeltreffen zwischen Serbien und Bosnien und Herzegowina in Belgrad geplant ist, welches eine ausgezeichnete Chance wäre, die Beziehungen der beiden Länder weiter zu verbessern, so Vučić. In den letzten Tagen wurde viel von politischen Vertretern zu der Beziehung zwischen den beiden Balkanstaaten gesagt. HIER findest du noch einmal die wichtigsten KOSMO Berichte dazu.