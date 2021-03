2. Todestag: JK richtet rührende Botschaft an verstorbene Mutter (FOTO)

Am 3. März 2019 verstarb die bekannte serbische Radiomoderatorin Divna Karleuša. Heute, zwei Jahre später, erinnert sich ihre Tochter Jelena Karleuša auf Social Media an sie.

Divna Karleuša verstarb im Alter von 61 Jahren in ihrer Wohnung in Belgrad. (KOSMO berichtete) Sie verlor den Kampf gegen eine schwere Krankheit, über deren genauen Details sie die Öffentlichkeit bis zum Ende in Unwissenheit ließ.

Tochter pausierte Karriere

Der Tod ereilte die 61-Jährige, wie serbische Medien berichten, sehr unerwartet, da Divna Karleušas Gesundheitszustand in den vergangenen Monaten sehr stabil gewesen sein soll. Später wurde bekannt, dass JKs Mutter an Lungenkrebs litt.

Nach dem Tod ihrer Mutter zog sich Jelena Karleuša komplett aus den Medien und der Öffentlichkeit zurück. Sogar ihren Jury-Platz in der bekannten Show „Zvezde Granda“ übergab sie an eine Kollegin, die sie eine Zeit lang im TV ersetzte. Kurz vor ihrer Rückkehr ins Rampenlicht veröffentlichte JK ihren letzten Chat mit ihrer Mutter, welcher Fans und Kollegen zu Tränen rührte.

Gedenken auf Instagram

Heute Morgen, am Divna Karleušas 2. Todestag, veröffentlichte JK einen Post, in welchem sie sich mit einer rührenden Botschaft an ihre verstorbene Mutter wendet. Innerhalb kürzester Zeit wurde der Beitrag hundertfach geliked und kommentiert.

