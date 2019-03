JK veröffentlicht letzten Chat mit Mama Divna: „Niemand ist es wert…“ (FOTO)

Teile diesen Beitrag:







Die serbische Sängerin Jelena Karleuša veröffentlicht eine der letzten Konversationen, die sie mit ihrer Mutter Divna geführt hat, auf Instagram.

Anfang März verstarb Divna Karleuša im Alter von 61 Jahren in ihrer Wohnung in Belgrad. (KOSMO berichtete) Sie verlor den Kampf gegen eine schwere Krankheit, über deren genauen Details sie die Öffentlichkeit bis zum Ende in Unwissenheit ließ.

Lesen Sie auch: Instagram-Reality: Reddit zeigt, wie stark Bilder bearbeitet werden! (FOTOS) Inzwischen weiß jeder von uns, dass das, was uns auf Instagram vorgesetzt wird, nicht ganz der Realität entspricht.

Der Tod ereilte die 61-Jährige, wie serbische Medien berichten, sehr unerwartet, da Divna Karleušas Gesundheitszustand in den vergangenen Monaten sehr stabil gewesen sein soll. Später wurde bekannt, dass JKs Mutter an Lungenkrebs litt.

Seit Divnas Tod zog sich Jelena Karleuša komplett aus den Medien und der Öffentlichkeit zurück. Sogar ihren Jury-Platz in der bekannten Show „Zvezde Granda“ übergab sie an eine Kollegin, die sie seither im TV ersetzt. (KOSMO berichtete)

Rückkehr ins Rampenlicht

Nun kehrt JK langsam aber sicher wieder in das öffentliche Leben zurück. Erst kürzlich wurde sie von Paparazzi dabei fotografiert, wie sie zu den Dreharbeiten von „Zvezde Granda“ unterwegs war. Auch auf Instagram ist die beliebte Sängerin wieder aktiver.

Obwohl sie dafür bekannt war, so gut wie täglich ein Bild auf Instagram hochzuladen, so lud sie seit Divnas Tod nur drei Bilder hoch. Zwei davon zeigen sie mit ihrer Mutter.

Letzter Chat

In einer Story zeigte sich auch den Verlauf einer der letzten Gespräche, die sie mit Divna führte. Den rührenden Chatverlauf könnt ihr auf der zweiten Seite lesen.