Coca-Cola: Ab September gibt es DIESE neue Sorte (FOTOS)

Ab dürfen sich Konsumenten auf eine unerwartete Neuheit in den österreichischen Supermärkten freuen. Coca-Cola erweitert sein Sortiment um eine exklusive Geschmacksrichtung, die sicherlich für Aufsehen sorgen wird.

Eine historische Weiterentwicklung

Seit der Markteinführung im Jahre 1886 hat der klassische Geschmack von Coca-Cola weltweit Millionen von Fans gewonnen. Im Laufe der Jahre folgten zahlreiche weitere Sorten wie Coca-Cola Zero Sugar, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Vanilla und Coca-Cola Lime. Nun kündigt das Unternehmen an, dass ab dem 4. September eine gänzlich neue Variante in den Regalen erhältlich sein wird.

Coca-Cola und Oreo: Eine unerwartete Kombination

Auf Instagram gab Coca-Cola seine jüngste Innovation bekannt: „Niemand hat es erwartet, aber endlich ist es so weit. Coca-Cola und Oreo sind jetzt Besties für immer (oder für eine limitierte Zeit)“.

Die neue Sorte wird in einer auffälligen schwarz-weißen 250ml-Dose präsentiert.

(FOTO: Coca-Cola Österreich)

Musik verbindet Freunde

Eine besondere Kooperation mit Spotify hebt die Einführung der neuen Geschmacksrichtung auf ein neues Level. Durch das Scannen von Coca-Cola- und Oreo-Produkten lässt sich der „Bestie Mode“ aktivieren. Nutzer können über wenige Fragen zu ihrem Lieblingslied oder -genre eine individuelle „Bestie & Me“-Playlist erstellen, die gemeinsame Erlebnisse musikalisch untermalt.

Aktionen in Wien

Zur Feier dieser Innovation wird es an den Wochenenden vom 5. bis 7. sowie vom 12. bis 14. September in Wien spezielle Aktivitäten geben. An ausgewählten Standorten laden Bänke im „Besties“-Stil dazu ein, sich niederzulassen und gemeinsam Fotos zu machen. Darüber hinaus werden „Bestie-Mobile“, Fahrradtaxis im Coca-Cola und Oreo Design, durch die Stadt unterwegs sein und zur gemeinsamen Erkundung Wiens einladen.