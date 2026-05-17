Cosmó nach ESC-Flop gelassen: „Es ist nicht der letzte Platz“

Wien hat ihn gefordert, das Publikum hat ihn gefeiert – Cosmós ESC-Nacht war alles andere als gewöhnlich.

Vom ersten Ton bis zum letzten Takt war die Wiener Stadthalle in einem Ausnahmezustand – und Cosmó mittendrin. „Wahnsinn, pures Adrenalin! Die Halle war so laut“, beschrieb der Sänger seine Eindrücke unmittelbar nach dem Auftritt beim Eurovision Song Contest in Wien. Die Performance sei genau so verlaufen, wie das Team es sich vorgestellt hatte, betonte Cosmó – und richtete seinen Dank ausdrücklich an alle Beteiligten, insbesondere an Gitarrist Sandro Humitsch, der gemeinsam mit ihm und den Tänzerinnen und Tänzern auf der Bühne gestanden hatte.

„Es war monatelange harte Arbeit“, sagte er mit Blick auf die lange Vorbereitungsphase und die Entstehung seines Beitrags „Tanzschein“.

Cosmós ESC-Bilanz

Noch in der Auftrittsnacht zog Cosmó eine rundum positive Bilanz. „Wir konnten unser Bestes geben.“ Zur Platzierung äußerte er sich gelassen und zugleich erleichtert: „Es ist nicht der letzte Platz – was auch in Ordnung gewesen wäre.“

Dass es am Ende besser lief, machte ihn umso glücklicher. „Vielen lieben Dank an Luxemburg für den Punkt und an das Publikum für die fünf Punkte.“ Mit insgesamt sechs Punkten schloss Österreich den Abend direkt vor Großbritannien ab, das lediglich einen Punkt erzielte.

„Wir haben der Welt gezeigt, wie easy es ist, gemeinsam zu tanzen“, so Cosmó. „Das war immer mein Ziel: dass wir unser Bestes geben, dass wir die Halle zum Tanzen bringen. Die Halle war die größte Freude, das größte Geschenk meines Lebens.“ Die Reaktion des Publikums werde ihn sein Leben lang begleiten.

Pläne nach dem Song Contest

Mit dem ESC-Abend endet für Cosmó jedoch keine Geschichte – im Gegenteil: Für den Sommer und Herbst stehen bereits zahlreiche Liveauftritte im Kalender. „Es gibt noch so viele weitere Geschichten, die ich erzählen möchte, und Songs, die geschrieben werden möchten.“

Auch sein charakteristischer blauer Stern im Gesicht soll ein fester Bestandteil seines Auftretens bleiben. „Ich habe mich sehr in den Glitzer verliebt.“

Zunächst aber steht eines auf dem Programm: den erfolgreichen ESC-Abend gebührend zu feiern.