Darum gibt es heuer mehr Weihnachtsgeld für alle!

In Österreich wird das Weihnachtsgeld, auch als „13. Monatsgehalt“ bekannt, üblicherweise im November ausgezahlt. Es wird zusammen mit dem regulären Gehalt oder Lohn überwiesen. Aufgrund der weiterhin hohen Teuerung und steigenden Preise ist das Weihnachtsgeld für viele in diesem Jahr besonders wichtig und wird häufig als „doppeltes Gehalt“ betrachtet.

Für einige Arbeitnehmer wird laut finanz.at das Weihnachtsgeld 2024 aufgrund einer Änderung der Besteuerung und Freigrenzen höher ausfallen. Die Berechnung des Weihnachtsgeldes erfolgt nach speziellen Regeln, die hier erklärt werden.

Berechnung des Weihnachtsgeldes

Die Höhe der Lohnsteuer auf Sonderzahlungen wie das Weihnachtsgeld wird anhand des Jahressechstels berechnet.

Sonderzahlungen über 620 Euro im Jahr : Werden versteuert.

: Werden versteuert. Steuersätze: Je nach Höhe des Jahressechstels gibt es drei Steuerstufen:

6 Prozent auf das Jahressechstel, das über 620 Euro hinausgeht.

27 Prozent für das übersteigende Einkommen im Bereich bis zu 2.330 Euro.

35,75 Prozent für darüber hinausgehende Beträge.

Besonderheit bei Weihnachts- und Urlaubsgeld (13. und 14. Gehalt)

Der Sozialversicherungsbeitrag fällt hier um 1 Prozent niedriger aus als bei einem Monatsgehalt.

Änderungen bei den Freigrenzen

Ab 2024 wurden die Freigrenzen für das Jahressechstel erhöht:

Jahressechstel unter Freibetrag 2024 Freibetrag 2023 2.447 Euro Steuerfrei 2.100 Euro

Wenn das Jahressechstel unter 2.447 Euro liegt : Keine Besteuerung.

: Keine Besteuerung. Wenn das Jahressechstel über 2.447 Euro liegt: Steuerpflicht von 6% für den Betrag über der Freigrenze von 620 Euro, bis zu einem Maximum von 2.330 Euro (zuvor 2.000 Euro).

Gehaltserhöhungen und Auswirkungen

Im Jahr 2024 gab es zahlreiche Gehaltserhöhungen in verschiedenen Branchen. Diese wirken sich auch auf das Weihnachtsgeld aus. Arbeitnehmer erhalten in vielen Bereichen mehr Gehalt, was wiederum das Weihnachtsgeld erhöht.

Gehaltserhöhungen in verschiedenen Branchen

Branche Gehaltssteigerung Beginn der Erhöhung Hotellerie und Gastronomie +2,0 Prozent November 2024 Metallindustrie +4,8 Prozent November 2024 Brauereien +3,9 Prozent Oktober 2024

Gehaltserhöhungen und Steuersenkungen ab 2025

Ab 2025 wird die kalte Progression teilweise abgeschafft, was zu einer Senkung der Lohnsteuer und einem höheren Nettoeinkommen führt. Dies betrifft auch das Weihnachtsgeld.

Neue Lohnsteuertabelle 2025

Einkommen (2025) Einkommen (2024) Steuersatz (2025) Steuersatz (2024) bis 13.308 Euro bis 12.816 Euro 0 Prozent 0 Prozent bis 21.617 Euro bis 20.818 Euro 20 Prozent 20 Prozent bis 35.836 Euro bis 34.513 Euro 30 Prozent 30 Prozent bis 69.166 Euro bis 66.612 Euro 40 Prozent 40 Prozent bis 103.072 Euro bis 99.266 Euro 48 Prozent 48 Prozent bis 1.000.000 Euro bis 1.000.000 Euro 50 Prozent 50 Prozent ab 1.000.000 Euro ab 1.000.000 Euro 55 Prozent 55 Prozent

Erhöhung aller Tarifstufen: +3,84 Prozent

Weitere Änderungen ab 2025

Absetzbeträge : Werden erneut erhöht.

: Werden erneut erhöht. Höchstbeitragsgrundlage der Sozialversicherung: Wird ebenfalls angehoben, was zu höheren Sozialversicherungsbeiträgen führt.

Lesen Sie auch: Neue Regeln: So viel Geld dürft ihr neben Karenz, Pension & AMS verdienen Diese Anpassung entspricht einer Erhöhung um 4,6 Prozent, basierend auf der Inflation.

Neue Regeln: So viel Geld dürft ihr neben Karenz, Pension & AMS verdienen Diese Anpassung entspricht einer Erhöhung um 4,6 Prozent, basierend auf der Inflation. So bekommen Pensionisten mehr Geld aufs KontoIm Jahr 2025 stehen österreichischen Pensionisten bedeutende Änderungen bevor, darunter eine Pensionserhöhung von 4,6 Prozent.

So bekommen Pensionisten mehr Geld aufs KontoIm Jahr 2025 stehen österreichischen Pensionisten bedeutende Änderungen bevor, darunter eine Pensionserhöhung von 4,6 Prozent. Strompreis-Explosion ab 2025: So könnt ihr richtig Geld sparen!Österreichische Haushalte müssen sich 2025 auf höhere Stromkosten einstellen, bedingt durch das Ende der Strompreisbremse und gestiegene Netzkosten.

Mögliche Auswirkungen auf Netto-Gehalt

Arbeitnehmer, die keine Gehaltserhöhung erhalten, müssen mit einem niedrigeren Netto-Gehalt rechnen, wenn sie ein höheres Einkommen haben. Dies ist auf die gestiegenen Sozialversicherungsbeiträge zurückzuführen.