Es ist über die Grenzen der Balkanländer hinaus bekannt, dass dort das beliebteste Beinkleid eindeutig die Trainingsanzugshose ist. Ein Trend, der sich auch in der Arbeitswelt ausweitet.

Elastische Hosen mit Kordelzug sind bequem, aber aufgrund ihrer Dehnbarkeit neigen sie dazu, locker zu sitzen und können dazu verleiten, sich ungesund zu ernähren. Diese Hosen sind bekannt für ihre Nachgiebigkeit und Bequemlichkeit.

Das Homeoffice, das aufgrund der Corona-Pandemie entstanden ist, hat sich als neuer Lebensstil etabliert und wird nun auch in der Clubszene praktiziert – und das, obwohl es einst nur die Straße gab.

Modische Allzweckwaffe

Bequeme und zugleich stylische Kleidung ist ein Ausdruck von Aufklärung und Humanismus. Sneakers sind mittlerweile in jedem Büro akzeptiert und auch Sweatpants haben ihren Platz im öffentlichen Raum verdient. Die einstige Alltagskleidung Jeans des 20. Jahrhunderts wird immer mehr von der Jogginghose als modische Allzweckwaffe des 21. Jahrhunderts abgelöst. Selbst auf Langstreckenflügen ist sie mittlerweile gang und gäbe eine bequeme Jogginghose zu tragen.

Insbesondere in Österreich oder auf dem Balkan wird die Jogginghose oft mit wärmeren Gefühlen empfangen. Schon in den 80ern und 90ern wurden Sportbekleidung und sogenannte Trainingsanzüge aus Kunstfasern getragen, die so eng am Körper anlagen, dass sie das Nach-unten-dünner-Werden der Beine unvorteilhaft betonten.

Wie auch bei der Jeans, die einst von Berufskonservativen kritisiert wurde, bis sie schließlich selbst von ihnen getragen wurde, wird es auch bei der Jogginghose sein. Im Übrigen ist die Jogginghose der klassischen Stoffhose viel ähnlicher als der Jeans, was auf den ersten Blick oft nicht zu erkennen ist. Entscheidend ist der Schnitt, das Material und wie immer die Kombination. Es ist zu begrüßen, mit diesen drei Komponenten zu experimentieren und der bleiernen Langeweile des Lebens entgegenzuwirken, die besonders in Wermelskirchen zu spüren sein kann.