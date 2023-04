Uber-Fahrer wegen sexueller Belästigung angeklagt (VIDEO)

Die Polizei in Manchester hat Muhammad Jamal (37) angeklagt, nachdem ein Bewohner von Rochdale ihn und eine weibliche Person auf dem Rücksitz seines Taxis gefilmt hat.



Das auf Social-Media-Plattformen verbreitete Video zeigt den Uber-Fahrer mit heruntergelassenen Hosen, der nach dem Erscheinen des Mannes in Panik gerät und die Hose hochzieht, bevor er geht, berichtet der Daily Mail.



Der Taxifahrer wurde von einem Bewohner von Rochdale konfrontiert, der ihn gegen 21 Uhr am Ostersonntag vor seinem Haus sah. Er schaltete sofort seine Kamera ein und filmte die Szene, als er an das Fenster klopfte. Der Fahrer zog seine Hose hoch, während die Frau, die auf dem Rücksitz kniete, versuchte, ihr Gesicht zu verbergen, berichtet der Jutarnji list.



„Was machst du, Bruder? Du tust das im Ramadan? Das ist widerlich. Meine Kinder sind hier“, sagte der Mann.

Der Uber-Fahrer entschuldigte sich wiederholt, stieg aus dem Auto, setzte sich auf den Fahrersitz und fuhr weg. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass der Mann nach der Überprüfung des Videos gefunden und angeklagt wurde.

„Muhammad Jamal wurde auf Kaution entlassen und muss am 4. Mai vor Gericht erscheinen. Die Anklage bezieht sich auf den Vorfall mit einer erwachsenen Frau im Taxi in der Themse-Straße am Sonntag“, sagte der Sprecher.



Nach der Veröffentlichung des Videos verbot Uber dem Fahrer weitere Fahrten mit Passagieren. Ein Uber-Sprecher sagte, sie seien von der Situation entsetzt und arbeiteten mit der Polizei zusammen. „Dies ist ein sehr besorgniserregendes Video, und eine schnelle Untersuchung ist notwendig. Der Schutz von Jugendlichen ist von größter Bedeutung, weshalb dieses Video weiter untersucht werden muss, um die Öffentlichkeit zu beruhigen und diese verwundbare Gruppe zu schützen“, sagte der Labour MP Tony Lloyd gegenüber MailOnline.



Uber versuchte, seinen Ruf zu verbessern, nachdem im Jahr 2018 bekannt wurde, dass mehr als 2500 Fahrer wegen Verdachts auf Straftaten wie sexuelle Übergriffe, Stalking und gefährliches Fahren untersucht wurden. Uber versprach, eine Reihe von Änderungen vorzunehmen, darunter die Begrenzung der Arbeitsstunden, Telefon-Support für Passagiere und Fahrer rund um die Uhr sowie die Meldung schwerwiegender Vorfälle an die Polizei in Manchester.











