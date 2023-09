Darum trägt Zuckerberg immer ein graues T-Shirt

Trotz seines immensen Reichtums bevorzugt Mark Zuckerberg eine Garderobe, die hauptsächlich aus grauen T-Shirts besteht. Kürzlich hat er jedoch einige Änderungen an seinem Kleiderschrank vorgenommen. Was steckt hinter Zuckerbergs modischen Vorlieben?

Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook und Multimilliardär, ist bekannt für seinen minimalistischen Kleidungsstil. Trotz seines immensen Reichtums bevorzugt er eine Garderobe, die hauptsächlich aus grauen T-Shirts besteht. Kürzlich hat er jedoch einige Änderungen an seinem Kleiderschrank vorgenommen.

In vergangener Zeit hat Zuckerberg seine Modeauswahl erweitert und ist oft in dunkelblauen T-Shirts und etwas mutigeren Outfits zu sehen. Journalisten fragten ihn einmal, warum er immer graue T-Shirts trägt, wenn er sich alles leisten kann, was er will, und viele waren überrascht von seiner Antwort.

Zuckerberg antwortete, dass sein Mangel an Modebewusstsein es ihm ermöglicht, sich mehr auf sein Geschäftsleben zu konzentrieren. Ich möchte mein Leben wirklich vereinfachen, damit ich so wenige Entscheidungen wie möglich über alles treffen muss, außer darüber, wie ich dieser Gemeinschaft am besten dienen kann“, sagte er und fügte hinzu, dass er „mehrere identische T-Shirts“ in seinem Schrank hat.

Ich befinde mich in einer wirklich glücklichen Position, weil ich jeden Tag aufwachen und mehr als eine Milliarde Menschen bedienen kann“, schloss er und enthüllte, dass selbst die einfachsten Entscheidungen – wie die Wahl des Frühstücks oder der Kleidung jeden Morgen – unnötige Energie verbrauchen können. „Ich fühle mich, als würde ich meine Arbeit nicht machen, wenn ich Energie für Dinge verschwende, die dumm oder unbedeutend sind“, fügte Zuckerberg hinzu.