Das sind die 10 versautesten Anspielungen aus unseren geliebten Zeichentrickserien! (FOTOS)

Wir sind mit vielen Zeichentrickserien aufgewachsen und haben uns so die Langeweile vertrieben. Viele Serien haben uns bis zur Teenagerzeit gezeigt, wie man in machen Situationen handeln soll.

Erinnert ihr euch noch, wie es war, als ihr klein wart. Ein Zeichentrickfilm am Nachmittag oder Confetti-TV, Pokito-TV, TOGGO-TV, war ein Erlebnis, eine Freude, ein Festtag! Wir konnten es kaum erwarten, die „Ninja Turtles“ oder „Bugs Bunny“, „Pokemon“, „Teletubbies“ und viele, viele andere zu sehen.

Bis zur Teenagerzeit haben wir zahlreiche Zeichentrickfilme und Serien nur oberflächlich angeschaut. Bedeutungen die tiefgründige Szenen haben wir nicht verstanden. Wenn man mit unschuldiger Sicht der Kinder gewisse Szenen anschaut, so findet man diese witzig. Doch wenn man einige Zeichntrickserien im Erwachsenenalter anschaut, so gibt es einige Szenen, die einen leicht schocken. In zahlreichen Szenen können die Kinder diese einfach nicht verstehen.

So manche Szenen haben sexuelle, zweideutige und perverse Anspielungen. Kosmo hat zehn skandalöse Bilder aus den berühmtesten Zeichentrickserien zusammengestellt, die nicht Kinder verstehen.

