Der Iran‑Krieg könnte die Preise für diese Lebensmittel steigen lassen!

Krieg treibt Energiepreise – und die landen bald im Supermarktregal. Experten wissen bereits, welche Produkte zuerst betroffen sein werden.

Die Konflikte im Nahen Osten und die dadurch ausgelösten Turbulenzen an den Energiemärkten werden nach Einschätzung von Experten in absehbarer Zeit auch die Lebensmittelpreise in die Höhe treiben. „Nach bisherigen Erfahrungen dauert das nicht lange“, sagte Wifo-Agrarökonom Franz Sinabell im APA-Gespräch. Als Ursachen nennt der Experte gestiegene Produktions- und Transportkosten sowie teurere Düngemittel.

Steigende Energiekosten

„Teurere Energieträger stehen generell in Verbindung mit Preisanstiegen von Agrargütern“, so Sinabell. „Wenn Preise für manche Energieträger steigen, ist es so, dass in der Regel die Energie insgesamt teurer wird, weil die verschiedenen Träger substituiert werden können. Das heißt, wenn Rohöl teurer wird, wird beispielsweise auch Gas teurer. Und weil aus Getreide wie Weizen oder auch Raps nicht nur Nahrungsmittel erzeugt, sondern auch Energieträger wie Treibstoffe produziert werden, besteht hier eine Wechselwirkung“, erklärte der Fachmann.

Als weiteren Kostentreiber verweist Sinabell auf den Energiebedarf entlang der gesamten Lieferkette. „Transport braucht Energie, aber auch Mahlen und Tiefkühlen braucht Energie. Das zieht sich eigentlich durch.“ Zusätzlich gerät Stickstoffdünger unter Druck, dessen Herstellung in hohem Maß auf Erdgas angewiesen ist – ein Rohstoff, der zu einem erheblichen Teil in der Golfregion produziert wird.

Angriffe auf Energieanlagen dort haben nicht nur die Öl- und Gasförderung gebremst, sondern auch die Düngemittelproduktion weitgehend zum Erliegen gebracht. Wie stark die Preise letztlich steigen werden, lässt sich für Sinabell derzeit nicht beziffern. Die Erfahrung zeige jedenfalls, dass Preissteigerungen vor allem bei Öl, Mehl, Butter und in weiterer Folge auch Milchprodukten zu befürchten seien.

Generell erwarte er aber, „dass das durch alle Produktkategorien durchgeht“, auch wenn manche Lebensmittel wie Äpfel weniger von den Weltmärkten abhängig seien. Gleichzeitig verwies der Wifo-Ökonom auf vergleichbare Situationen in der Vergangenheit, „da wurden auch Lehren gezogen“. Daher sei er zuversichtlich, „dass das nun ein Ruckler ist, wir aber nicht im Chaos enden“.

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Bauernbund alarmiert

Beunruhigt zeigen sich auch Vertreter der heimischen Landwirtschaft, darunter der ÖVP-Bauernbund und die Land&Forst Betriebe Österreich. „Die aktuellen Entwicklungen zeigen einmal mehr, wie stark die Landwirtschaft von stabilen Energiepreisen abhängig ist. Ohne Diesel können unsere bäuerlichen Familienbetriebe ihre Felder nicht bewirtschaften und keine Lebensmittel erzeugen“, betonte Bauernbundpräsident Georg Strasser mit Blick auf steigende Dünger- und Dieselpreise.

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Die Branche fordert deshalb gezielte finanzielle Entlastungen für die Landwirte.