Deshalb solltet ihr keinen Kaffee auf leeren Magen trinken

Laut einer Studie des „Centre for Nutrition, Exercise und Metabolism“ an der University of Bath könnte unsere Morgenroutine, die vielen von uns lieb gewordene Tasse Kaffee vor dem Frühstück, unseren Stoffwechsel stören. Die Forscher untersuchten, wie Kaffee vor dem Frühstück die Insulinspiegel und Glukoseverwertung beeinflusst, insbesondere bei Schlafmangel.

Innerhalb der Studie wurden 29 Probanden und Probandinnen in drei unterschiedlichen Situationen analysiert. Bei der ersten schliefen die Teilnehmenden gut und konsumierten am Morgen ein kalorienäquivalentes Getränk zu einem Frühstück, jedoch ohne vorherige Kaffeeaufnahme. Bei der zweiten und dritten Situation schliefen sie schlecht, aber der Unterschied bestand darin, dass sie bei der dritten Situation vor dem Frühstück Kaffee konsumierten.

überraschendes Ergebnis

Interessanterweise zeigten die Ergebnisse, welche im „British Journal of Nutrition“ veröffentlicht wurden, dass der Kaffee vor dem Frühstück den Blutzuckerspiegel negativ beeinflusste. Im Szenario nach einer schlechten Nacht, in der Kaffee konsumiert wurde, stieg der Glukosewert der Teilnehmenden auf das Doppelte an, verglichen mit dem Szenario ohne Kaffee. Andererseits war nach der zweiten Nacht, in der die Teilnehmenden Schlafmangel hatten, aber keinen Kaffee konsumierten, der Glukosespiegel normal.

Es scheint also, dass der Konsum von Kaffee direkt nach dem Aufstehen die Verstoffwechselung von Glukose im Körper stört und den Blutzuckerspiegel in die Höhe treibt. Die Lösung, um trotzdem nicht auf das beliebte Heißgetränk verzichten zu müssen, könnte darin bestehen, zuerst eine Kleinigkeit zu essen, bevor man den ersten Schluck Kaffee nimmt. Laut Studie könnte dies den negativen Effekt des Kaffees auf den Glukosespiegel neutralisieren und den Stoffwechsel ankurbeln.