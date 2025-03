Diaz führt Real zum Derby-Sieg gegen Atletico 2:1

Ein packendes Achtelfinal-Hinspiel im Bernabéu: Real Madrid bezwingt Atletico mit 2:1. Doch das Drama dieses Stadtrivalen-Duells ist noch nicht zu Ende!

In einem mitreißenden Achtelfinal-Hinspiel der Champions League, das die Fans im Santiago Bernabéu zu einem emotionalen Tanz einlud, setzte sich Real Madrid gegen Stadtrivale Atletico Madrid mit 2:1 durch. Während die Königlichen den besseren Rhythmus fanden, musste David Alaba aufgrund einer Oberschenkelverletzung von der Bank aus zusehen.

Bereits in der vierten Minute zeigte Rodrygo, wie ein perfekt getimter Flamenco-Schritt aussehen kann: Nach einem präzisen Steilpass von Valverde tanzte er an Galan vorbei und vollendete kunstvoll ins lange Eck. Die frühe Führung schockte jedoch Atletico nicht, und Julian Alvarez sorgte in der 32. Minute mit einem Traumtor für den Ausgleich. Er durchbrach die linke Flanke und zirkelte den Ball unhaltbar über die Innenstange ins Netz, was die Stimmung der Heimfans kurzzeitig dämpfte.

Defensive Taktiken

In der ersten Halbzeit standen defensive Taktiken im Vordergrund, die das Spiel prägten. Weder Vinicius Junior noch Mbappé konnten ihre Chancen nutzen, während Antoine Griezmann auf Seiten von Atletico kaum Akzente setzte.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit übernahm Brahim Diaz die Bühne: Der für Modric eingewechselte Marokkaner ließ die gesamte Abwehr von Atletico hinter sich und schoss in der 55. Minute eiskalt zum 2:1 ein. Die Einwechslungen von Sörloth und Correa durch Trainer Diego Simeone vermochten das Ergebnis nicht mehr zu ändern.

Spannende Fortsetzung

Das Rückspiel, das am Mittwoch, dem 12. März, im Estadio Metropolitano ausgetragen wird, verspricht eine spannende Fortsetzung dieses hitzigen Duells. Dank dieses Sieges hat Real Madrid nun eine vielversprechende Ausgangsposition, um den Einzug ins Viertelfinale perfekt zu machen.

