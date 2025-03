Aston Villa triumphiert mit 3:1 in Champions-League-Thriller

Aston Villa triumphiert mit 3:1 bei Club Brugge und steht vor dem Viertelfinal-Einzug. Ein Eigentor und ein Elfmeter sichern den Auswärtssieg.

Aston Villa hat sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mit einem überzeugenden 3:1-Auswärtssieg gegen Club Brugge eine hervorragende Ausgangsposition für das Viertelfinale geschaffen. Bereits früh in der Partie, in der dritten Minute, brachte der Jamaikaner Leon Bailey das Team von Trainer Unai Emery in Führung. Doch die belgische Mannschaft ließ sich nicht lange bitten: Maxim De Cuyper erzielte in der zwölften Minute den Ausgleich, indem er einen schnellen Konter mit einem präzisen Schuss abschloss.

Spannende Schlussphase

Die Begegnung blieb bis kurz vor Schluss spannend, ohne dass weitere Tore fielen. Erst in der 82. Minute gelang Aston Villa der erneute Führungstreffer, als Morgan Rogers auf der rechten Seite durchbrach und eine scharfe Flanke vors Tor brachte. Der unglückliche Verteidiger von Club Brugge, Brandon Mechele, lenkte den Ball ins eigene Netz.

Den Schlusspunkt setzte Marco Asensio in der 88. Minute, als er einen Elfmeter verwandelte, der nach einem Foul von Christos Tsolis gegeben wurde. Mit diesem Treffer besiegelte Asensio den 3:1-Endstand zugunsten der Gäste.

Rückspiel im Villa Park

Das Rückspiel findet am Mittwoch, den 12. März, im Villa Park in Birmingham statt. Aston Villa hat damit eine vielversprechende Ausgangsposition, um ins Viertelfinale des renommierten UEFA-Wettbewerbs einzuziehen.