Real Madrid siegt im Derby: Diaz entscheidet Stadtduell

Ein Stadtderby voller Spannung und Emotionen! Real Madrid triumphiert über Atletico, während Diaz mit seinem Treffer zum gefeierten Helden wird.

Real Madrid hat im prestigeträchtigen Stadtderby gegen Atletico Madrid einen emotionalen Triumph errungen und damit einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Viertelfinale gemacht. Unter der Ägide von Carlo Ancelotti zeigte das Team aus der spanischen Hauptstadt unbändigen Siegeswillen. Brahim Diaz avancierte mit seinem Treffer in der 55. Minute zum umjubelten Matchwinner.

Das Spiel nahm früh Fahrt auf, als Rodrygo mit einem beeindruckenden Solo die Führung für Real Madrid erzielte. Der Brasilianer zog das Tempo an und versenkte den Ball kraftvoll im gegnerischen Tor. Atletico Madrid ließ sich jedoch nicht beirren und antwortete mit einem fulminanten Distanzschuss des argentinischen Weltmeisters Julian Alvarez, der das Netz unhaltbar erzittern ließ. Am Ende war es Diaz, der mit seinem Tor die Entscheidung herbeiführte.

Mögliche Viertelfinalgegner

In der nächsten Runde könnte Real Madrid auf das englische Topteam FC Arsenal treffen, das sich mit einem überwältigenden 7:1-Sieg im Achtelfinale gegen die PSV Eindhoven für das Viertelfinale empfohlen hat. Die Engländer dominierten bereits in der ersten Halbzeit, als Jurrien Timber, Ethan Nwaneri und Mikel Merino trafen. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Noa Lang der Ehrentreffer für Eindhoven. In der zweiten Hälfte schraubten Martin Odegaard, Leandro Trossard und Riccardo Calafiori das Ergebnis weiter in die Höhe.

Aston Villas Erfolg

Ebenfalls in bester Ausgangsposition befindet sich Aston Villa, das dank des früheren Leverkuseners Leon Bailey im Kampf um das Viertelfinale glänzte. Die Mannschaft aus Birmingham sicherte sich im Hinspiel gegen den FC Brügge einen 3:1-Erfolg. Bailey brachte die Gäste nach einem Freistoß früh in Führung. Der Ausgleich gelang Maxim De Cuyper nach einer Vorlage des ehemaligen Düsseldorfers Christos Tzolis.

Ein Eigentor von Brandon Mechele und ein verwandelter Strafstoß durch Marco Asensio besiegelten den Sieg der Engländer, die nun als Favoriten ins Rückspiel am kommenden Mittwoch gehen.