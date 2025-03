Liebesdrama in Wien: Frau überlebt Messerangriff der Partnerin

Eine 28-Jährige steht wegen versuchten Mordes an ihrer Partnerin vor Gericht. Trotz schwerer Verletzungen plant das Paar nun eine Hochzeit.

Eine 28-jährige Frau steht am Mittwoch vor einem Wiener Schwurgericht, angeklagt wegen versuchten Mordes an ihrer Lebensgefährtin. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, am 7. Oktober 2024 in ihrer gemeinsamen Wohnung im Wiener Bezirk Simmering aus Eifersucht auf ihre ein Jahr ältere Partnerin eingestochen zu haben. Die Anklage beschreibt, dass sie der Partnerin drei Messerstiche in den oberen Rückenbereich zugefügt habe, mit der Absicht, sie zu töten.

Verletzungen und Rettung

Die Verletzungen umfassten zwei zwei Zentimeter breite und eine einen Zentimeter breite Wunde mit Lufteinschlüssen in der rechten hinteren Brustkorbwand. Trotz der schweren Verletzungen gelang es dem Opfer, sich ins Treppenhaus zu retten und bei einer Nachbarin Hilfe zu suchen. Sie erlitt eine Blut-Luft-Brustfüllung und Anzeichen eines beginnenden Blutschocks. Nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien wurde die Schwerverletzte in ein Krankenhaus eingeliefert.

Berichten zufolge hat das Opfer der Angeklagten inzwischen verziehen, und das Paar plant offenbar sogar, zu heiraten.