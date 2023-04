Diese Cevapcici zählen zum besten Fleischgericht der Welt!

Diese Cevapcici gelten als eine der besten Fleischgerichte der Welt und belegen den 45. Platz. Cevapcici können aus verschiedenen Fleischsorten bestehen und werden in verschiedenen Städten von Bosnien und Herzegowina serviert. Typische Beilagen sind junger Kajmak, Joghurt, Zwiebeln und Fladenbrot oder Lepinja, die in verschiedenen Varianten erhältlich sind.

Cevapcici aus Travnik haben es erneut auf die Liste der besten Gerichte der Welt geschafft. Diesmal wurden sie besonders hervorgehoben und belegten den 45. Platz.

„Aufgrund der verschiedenen Zubereitungsmethoden und Zutaten kommt es oft zu Diskussionen, ob Cevapcici aus Sarajevo oder Travnik besser sind. Die Bewerter der besten Fleischgerichte der Welt auf der Website des Gastromagazins „Taste Atlas“ entschieden sich jedoch für die Travnik-Cevapcici.“

„Diese Cevapcici-Sorte wird in der Stadt Travnik in Bosnien und Herzegowina hergestellt. Cevapcici werden aus Rindfleisch, Kalbfleisch, Lammfleisch und Schaffleisch hergestellt, wobei Salz, Pfeffer und etwas Natron hinzugefügt werden. Wenn sie auf dem Grill gegrillt werden, wird das Fleisch oft mit einer klaren Brühe bestrichen, die aus Rinderknochen und Lammfleisch zubereitet wird“, heißt es in der Beschreibung.

Das Fladenbrot bei den Travnik-Cevapcici wird als Pitica bezeichnet und in eine Brühe aus gekochten Knochen getaucht. Es wird empfohlen, alles zusammen mit Joghurt zu essen. Es ist interessant zu beachten, dass kein anderes traditionelles Fleischgericht aus der Region auf der Liste vertreten ist.