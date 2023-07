Dieser adriatische Ort ist dreimal preiswerter als Dubrovnik

Die weitläufigen Strände von Neum ziehen derzeit Touristen aus verschiedenen Teilen der Welt an. Die sanften Wellen und das charmante Ambiente locken Besucher an. Mit einer angenehmen Temperatur von 26 Grad Celsius genießen die Reisenden die verlockende Sonne. Nach einer unsicheren Wetterlage zuvor erfreuen sich Gäste aus Ländern wie Serbien und Deutschland an ihrem Aufenthalt in dem Küstenparadies.

Die gastfreundlichen Lokale von Neum, gefüllt mit fröhlichen Gästen, tragen zur lebendigen Urlaubsstimmung bei. Neum wird von den Einheimischen aus Bosnien und Herzegowina sehr geschätzt. Gleichzeitig lernt die Stadt jedoch auch die Vorzüge einer kosmopolitischen Mischung kennen. Sie begrüßt Reisende aus verschiedenen westlichen Ländern wie Frankreich, Deutschland und vielen mehr. Die Vielfalt der Besucher bereichert das kulturelle und soziale Leben in Neum und schafft eine offene und einladende Atmosphäre.

Aufgrund des starken Zustroms von Touristen spiegeln sich die Auswirkungen direkt in den regionalen Preisstrukturen wider. Wenn Sie einen schnellen Espresso schlürfen möchten, müssen Sie etwa 1,5 € bezahlen. Für ein saftiges Hühnchenfilet müssen Sie hingegen etwa 7,5 € aus der Tasche ziehen. Ein köstlicher Hamburger schlägt mit 6,5 € zu Buche, während die exotisch gegrillten Tintenfische bei stolzen 12 € liegen. Diese Preise geben einen Eindruck von den Kosten für verschiedene Speisen in Neum.

Trotz der Preissteigerungen bleibt Neum im regionalen Vergleich eine gute Option. Laut den Einheimischen ist ein Familienurlaub mit Vollpension in einem Hotel hier mit etwa 200 € pro Tag um einiges günstiger als in konkurrierenden Urlaubsorten. Anbieter argumentieren, dass es dreimal günstiger als Dubrovnik und die Hälfte so teuer wie die Makarska Riviera ist. Ein entspannter einwöchiger Familienurlaub würde etwa 1.400 € kosten.

Einer der größten Lockvögel ist die exquisite lokale Küche: Vor drei Jahren öffneten Meliha und Jasmin Merdzanović einen Laden, der durchaus schmackhafte Pitas serviert. „Diese Saison begann etwas schlechter, aber jetzt schaffen wir es kaum, genug Teig für die Pitas zu machen. Wir sind stolz auf unseren Burek, Sirnica, Krompirusa und Zeljanica,“ teilen sie mit.

Die Kosten für Unterkünfte und Essen/Trinken sind im Vergleich zur letzten Saison um 10 bis 15 Prozent gestiegen. Laut Stanko Raic, einem Wirt in Neum, sind diese Preiserhöhungen auf gestiegene Waren-, Energie- und Arbeitskosten zurückzuführen. Er erklärt, dass einige geringfügige Preisanpassungen notwendig waren, jedoch innerhalb des allgemeinen Rahmens liegen, der in der Gesellschaft und anderen Branchen üblich ist.