Dieser Blitzer verzeichnet die meisten Raser! (GRAFIK!)

Insgesamt 43.000 Anzeigen wurden alleine durch diese Radarbox ausgeteilt.

Ein Blitzer sorgte im Jahr 2019 für die meisten Anzeigen aller Radarbox in Linz. Fast 43.000 Anzeigen hagelte es dank des unscheinbaren Kastens.

Seit 4. Dezember 2017 tappen in der Wankmüllerhofstraße 37, auf einem kleinen Grünstreifen neben einem großen Hotel und in der Nähe des ÖAMTC in einer 50er-Zone, Raser regelmäßig in die Falle.

Exakt 8.092 Anzeigen wurden 2019 verteilt, was bedeutet, dass umgerechnet täglich 22 Fahrer erwischt wurden.

Insgesamt listete die Stadtkommandopolizei 12 Radargeräte auf, die isgesamt 42.980 Anzeigen im Vorjahr vermerkten. Die moisten davon wurden im Februar verteilt.