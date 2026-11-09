Dieses Balkanland hat das beste stille Wasser der Welt

Hoch oben in den Bergen Nordmazedoniens sprudelt eine Quelle. In Barcelona haben Expertinnen und Experten nun ihr Urteil gefällt.

Ein natürliches Bergwasser aus Nordmazedonien hat eine internationale Auszeichnung gewonnen. Die Marke Maya wurde bei den Global Water Drinks Awards 2026 in Barcelona in der Kategorie „Best Natural Still Water“ ausgezeichnet. Damit setzte sich das Wasser bei dem Branchenwettbewerb gegen weitere nominierte Marken durch. Die Preise wurden am 4. November im Rahmen des Global Water Drinks Congress verliehen.

Über die Gewinner entschied eine internationale Jury. Zu ihren Mitgliedern zählten die Wassersommelière Ruriko Suzuki aus Japan und der Wassersommelier Arthur von Wiesenberger aus den USA.

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Natürliche Herkunft

Maya stammt aus dem Stogovo-Gebirge in der Region Debar in Nordmazedonien. Der Hersteller bewirbt das Wasser mit einer natürlichen Alkalität und einem pH-Wert von 8,14. In einer anderen technischen Übersicht auf der offiziellen Website wird für das stille Wasser allerdings ein Wert von 7,6 angegeben. Der Natriumgehalt beträgt laut Hersteller 2,5 Milligramm pro Liter. Hinzu kommen unter anderem Kalzium, Magnesium und Hydrogencarbonat.

Das Wasser stammt aus einer Quelle nahe dem abgelegenen Bergdorf Gari in der nordmazedonischen Region Debar. Die Gegend liegt im Stogovo-Gebirge und ist von einer weitgehend naturbelassenen Berglandschaft geprägt. Dort wird Maya nach Angaben des Herstellers direkt an der Quelle abgefüllt.

Nach Angaben des Herstellers wird Maya ohne nachträgliche Zugabe von Mineralien oder gezielte Veränderung der natürlichen Mineralzusammensetzung abgefüllt. Die Abfüllanlage befindet sich in der Nähe der Quelle bei Gari. Der Hersteller gibt eine Produktionskapazität von bis zu 100 Millionen Litern jährlich an.

Prominente Präsenz

Die Marke hat sich auch außerhalb Nordmazedoniens einen Namen gemacht. Nach Herstellerangaben war Maya bei internationalen Musikveranstaltungen, im Motorsport, im Tennis und bei Segelwettbewerben vertreten. Genannt werden unter anderem Veranstaltungen mit bekannten DJs wie Carl Cox, Black Coffee und Amelie Lens. Diese Angaben stammen aus der Markenkommunikation und sind nicht für sämtliche Veranstaltungen unabhängig bestätigt.

Dass Geschmäcker verschieden sind, zeigte bereits ein Vergleichstest des kroatischen Portals Index.hr. Drei Testerinnen probierten die alkalischen Wässer Maya, Ursu und Prolom. Während Matea und Martina Maya bevorzugten, entschied sich Karmen für Prolom. Der Test verdeutlicht, dass die Bewertung des Geschmacks subjektiv bleibt – unabhängig von internationalen Auszeichnungen.