Dieses iPhone verbannt SIM-Karten für immer!

Apple verabschiedet sich endgültig von der physischen SIM-Karte. Mit dem ultraschlanken iPhone 17 Air setzt der Konzern weltweit auf die digitale eSIM-Technologie.

Apples neueste iPhone-Generation bringt revolutionäre Veränderungen mit sich. Der Technologiekonzern präsentierte auf seinem traditionellen September-Event das iPhone 17 in verschiedenen Ausführungen – darunter die Pro- und Pro-Max-Varianten sowie erstmals ein Air-Modell. Letzteres löst die bisherige Plus-Version ab und setzt mit seinem außergewöhnlich schlanken Gehäuse von nur 5,6 Millimetern neue Maßstäbe. Das iPhone 17 Air ist damit das dünnste Smartphone, das Apple je entwickelt hat. Besonders bemerkenswert für europäische Kunden: Die neuen Geräte verzichten vollständig auf einen SIM-Kartenslot.

Der klassische SIM-Kartenschacht repräsentiert eines der wenigen verbliebenen Elemente aus einer früheren technologischen Epoche. Die Abkürzung SIM steht für „Subscriber Identity Module“ (Teilnehmer-Identifikationsmodul) und dient der eindeutigen Identifikation des Mobilgeräts im Netzwerk. Doch was bedeutet das Fehlen dieses Elements in der neuesten iPhone-Generation konkret?

Ende einer Ära

Mit dieser Entscheidung markiert Apple das definitive Ende einer technischen Ära. Während in den USA bereits seit 2022 iPhones ohne physischen Kartenschacht verkauft werden, galt für den europäischen Markt bislang eine Sonderregelung. Der ausschlaggebende Faktor für die nun weltweite Umstellung ist das ultraschlanke Design des iPhone 17 Air, dessen minimalistisches Gehäuse schlichtweg keinen Raum mehr für einen physischen SIM-Kartenträger bietet. Der Konzern aus Cupertino setzt damit konsequent auf die eSIM-Technologie (elektronische SIM), bei der die Identifikationsfunktion vollständig elektronisch realisiert wird.

Eine wichtige Besonderheit: Während andere iPhone-17-Modelle außerhalb der USA weiterhin einen Nano-SIM-Slot erhalten können, ist das iPhone 17 Air das erste Apple-Smartphone, das in allen Märkten weltweit ausschließlich mit eSIM-Technologie ausgeliefert wird – eine Premiere auch für China, wo Apple bislang ebenfalls physische SIM-Karten unterstützte.

eSIM-Vorteile

Die eSIM-Technologie ist keineswegs ein Novum und findet bereits in zahlreichen elektronischen Geräten Anwendung. Es handelt sich um einen fest integrierten Chip, der digital programmiert wird. Die Vorzüge dieser Lösung sind vielfältig: Anbieterwechsel werden deutlich vereinfacht, die Geräte erhalten eine verbesserte Flüssigkeitsresistenz, und der Ressourcenverbrauch sinkt. Zusätzlich profitieren Nutzer von erhöhter Sicherheit bei Diebstahl oder Verlust des Geräts.

Die Aktivierung der eSIM läuft in Europa standardmäßig über einen QR-Code ab, den der jeweilige Mobilfunkanbieter bereitstellt. Nahezu alle großen europäischen Provider unterstützen inzwischen die eSIM-Technologie, wodurch auch der Wechsel zwischen verschiedenen Anbietern erheblich vereinfacht wird – ohne physisches Hantieren mit winzigen Kartenträgern oder Wartezeiten für den Versand neuer SIM-Karten.

Als wesentlicher Nachteil der eSIM-Technologie erweist sich die uneinheitliche Implementierung durch verschiedene Mobilfunkanbieter sowie die fehlende Unterstützung bei älteren Geräten.

Apples Entscheidung, mit der iPhone-17-Serie vollständig auf eSIM zu setzen, stellt einen bedeutsamen Wendepunkt dar, da sich damit einer der letzten großen Hersteller von der physischen SIM-Karte verabschiedet, der bislang noch Smartphones mit traditionellem Kartenschacht angeboten hatte.