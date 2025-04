Djokovic spendet Preisgeld für die Unterstützung der serbischen Studentenproteste

Novak Djokovic verliert überraschend das Finale des Miami Masters gegen den 19-jährigen Jakub Mensik. Doch seine Reaktion ist beeindruckend: Er spendet sein gesamtes Preisgeld von 600.000 US-Dollar für einen bedeutenden Zweck.

In einer überraschenden Wendung des Finales des Miami Masters musste sich Novak Đoković, der serbische Grand-Slam-Rekordhalter, dem aufstrebenden 19-jährigen Tschechen Jakub Mensik geschlagen geben. Trotz der anfänglichen Enttäuschung über diese unerwartete Niederlage zeigte Đoković eine beeindruckende Geste, die weit über den Tennissport hinausgeht. Der 37-Jährige entschloss sich, sein gesamtes Preisgeld in Höhe von etwa 600.000 US-Dollar für einen bedeutenden Zweck zu spenden.

⇢ Djokovic verpasst 100. Titel: Teenager Mensik schlägt Tennis-Legende

Đoković erklärte in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme seine Entscheidung: „Es tut mir leid, dass ich den 100. Titel nicht geholt habe, aber ich habe beschlossen, dass sich auch der zweite Platz lohnt. Das gesamte Preisgeld werde ich unseren Studenten für neue Fahrräder für den Weg nach Straßburg spenden.“ Diese großzügige Spende richtet sich an serbische Studentinnen und Studenten, die seit Monaten gegen die Regierung von Präsident Aleksandar Vučić protestieren. Sie bereiten sich auf eine bemerkenswerte Aktion vor: Eine Radtour nach Straßburg, um beim Europäischen Gerichtshof die politische Krise in Serbien zu thematisieren. Die Tour führt sie durch Städte wie Budapest, Bratislava, Wien und München.

Hintergrund der Proteste

Der Hintergrund dieser Proteste ist eine tragische Katastrophe: Am 1. November stürzte das Vordach des Bahnhofs in Novi Sad ein, was 16 Menschen das Leben kostete und viele weitere verletzte. Ein weiterer Todesfall infolge der Verletzungen sorgte für zusätzliche Bestürzung. Viele sehen diesen Vorfall als ein Symbol für das Missmanagement und die tief verwurzelte Korruption im Land. Die anhaltenden Proteste haben mittlerweile zur Blockade aller staatlichen Universitäten geführt.

⇢ Djokovic jagt historischen 100. Titel im Miami-Finale

Indem Đoković sein Preisgeld für die Unterstützung dieser Studenten einsetzt, zeigt er nicht nur Größe, sondern auch seine Solidarität mit dem Anliegen der Demonstranten, die sich für eine bessere Zukunft Serbiens einsetzen.