Doch keine Amerikanerin – Frau findet am Balkan ihre Wurzeln

Wie oft haben Sie schon daran gedacht, ihre erste Liebe, ihre alten Schulfreunde oder Verwandte im Ausland über Facebook zu suchen? Eine junge Frau aus Kalifornien such nun ihre Vorfahren aus Kroatien.

“Vor ein paar Tagen kamen zwei Amerikanerinnen in meinen Laden. Wir kamen ins Gespräch und ich erwähnte, dass ich aus Kroatien komme. Da rief Summer Santich: ‚OMG, I cannot believe it!‘. Ihr Großvater ist aus Kroatien, aber sie weiß nicht aus welchem Ort. Er ist gestorben, und ihre Großmutter möchte nicht über ihn sprechen, weil sie immer so traurig wird“, postete Mirta. “Kennt ihr jemanden mit dem Nachnamen Santic (Šantić)? Summer will ihre Vorfahren finden. Das ist ihr größter Wunsch! Please, taggt eure Freunde mit dem Namen Santic in den Kommentaren, und Summer – das ist das Mädchen rechts im Bild – wird sich melden“, schrieb Mirta.

Innerhalb weniger Stunden löste der Post eine fieberhafte Suche nach Menschen mit dem Familiennamen Santic in den sozialen Netzwerken aus. Die Hilfsbereitschaft der User ist überwältigend. Eine Verwandte Summers schrieb, dass „der Opa Santic Verwandte in Split und Rogoznica“ hatte, woraufhin sich eine weitere Userin meldete, sie kenne „zwei Santics aus Split“.