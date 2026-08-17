Donau gibt Hitlers Geisterflotte frei – Bombe mit 125 Kilo Sprengstoff entschärft

Mehr als 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg tauchen in der Donau bei Serbien wieder gefährliche Überreste einer deutschen Kriegsflotte auf. Das extreme Niedrigwasser macht die Wracks derzeit besonders sichtbar.

Nahe der serbischen Hafenstadt Prahovo bietet sich derzeit ein ungewöhnliches Bild: Verrostete Schiffsrümpfe, verbogene Masten und zerstörte Decks ragen teilweise aus der Donau. Der extrem niedrige Wasserstand legt zahlreiche deutsche Kriegsschiffe frei, die dort seit 1944 auf dem Flussgrund liegen.

Historiker gehen davon aus, dass im Bereich von Prahovo damals bis zu 200 Schiffe und andere Wasserfahrzeuge versenkt wurden. Dazu gehörten Minensuchboote, Schlepper, Lastkähne sowie Versorgungs- und Kriegsschiffe.

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Deutsche Flotte selbst versenkt

Im Herbst 1944 rückte die Rote Armee auf dem Balkan immer weiter vor. Deutsche Marineeinheiten unter dem Kommando von Konteradmiral Paul-Willy Zieb versuchten, sich über die Donau Richtung Westen zurückzuziehen.

Als ein geordneter Rückzug immer schwieriger wurde, ließ Zieb Anfang September 1944 einen großen Teil der Schiffe bei Prahovo versenken. Damit sollte verhindert werden, dass die Flotte in sowjetische Hände fällt. Gleichzeitig wurde die Fahrrinne der Donau blockiert.

Nach dem Krieg wurden einige der Schiffe geborgen. Zahlreiche Wracks blieben jedoch am Grund der Donau liegen – teilweise noch immer mit Munition und Sprengstoff an Bord.

29-Millionen-Euro-Projekt

Das extreme Niedrigwasser im Sommer 2022 rückte die gefährlichen Wracks erneut international in den Fokus. Das Projekt zu ihrer Beseitigung war allerdings bereits Jahre zuvor vorbereitet worden. In einer ersten Phase sollen 21 besonders problematische Wracks entfernt werden, die den internationalen Schiffsverkehr auf der Donau behindern oder gefährden.

Das Projekt hat ein Volumen von rund 29 Millionen Euro. Mehr als 16 Millionen Euro davon stammen aus EU-Mitteln. Die Bergungsarbeiten laufen weiterhin.

Im August 2024 wurden im Zuge des Projekts die ersten Schiffe aus der Donau entfernt beziehungsweise aus dem Bereich der Fahrrinne beseitigt. Die Arbeiten sind besonders aufwendig, weil Experten bei den Wracks weiterhin mit Munition und Sprengstoff rechnen müssen.

125 Kilo Sprengstoff

Wie gefährlich die Hinterlassenschaften noch heute sind, zeigte sich erst im Juni 2026. Auf dem deutschen Wrack „T-20″ wurde eine Wasserbombe entdeckt, geborgen und anschließend am Ufer der Donau kontrolliert gesprengt.

Nach Angaben der serbischen Minenräumbehörde verfügt dieser Typ Wasserbombe über eine Hauptladung von rund 125 Kilogramm Sprengstoff.

Das aktuelle Niedrigwasser macht nun erneut sichtbar, welches explosive Erbe noch immer unter der Donau liegt. Mehr als acht Jahrzehnte nach Kriegsende bleibt die versunkene deutsche Flotte damit nicht nur ein Stück Geschichte – sondern auch ein Sicherheitsrisiko für die Schifffahrt.