Doppel-Insolvenz: Unternehmen geht erneut pleite

Die Insolvenz eines Campingfahrzeug-Umbaubetriebs in Wels trifft 21 Mitarbeiter und rund 100 Gläubiger. Trotz eines Sanierungsplans im Vorjahr scheiterte die Rettung des seit 2016 bestehenden Unternehmens.

Der in der oberösterreichischen Stadt Wels ansässige Betrieb, der seit seiner Gründung im Jahr 2016 auf den Um- und Innenausbau von Campingfahrzeugen setzte, muss seine Tore schließen. Bereits im Vorjahr durchlief das Unternehmen ein Sanierungsverfahren, dessen Plan am 12. Oktober 2023 Zustimmung fand. Letztendlich scheiterte die Rettung jedoch an der Diskrepanz zwischen steigenden Kosten samt zusätzlichen Aufwendungen einerseits und ausbleibenden Aufträgen in erwarteter Höhe andererseits.

Den finalen Ausschlag für den Insolvenzantrag gab laut AKV (Alpenländischer Kreditorenverband) der Ausstieg jener Kapitalgeber, die das Sanierungsverfahren im Jahr 2023 überhaupt erst ermöglicht hatten.

Finanzielle Folgen

Die wirtschaftliche Schieflage betrifft nicht nur die 21 Beschäftigten, sondern auch circa 100 Gläubiger mit Forderungen von nahezu zwei Millionen Euro. Dem stehen Vermögenswerte von knapp 300.000 Euro gegenüber.

Wie der AKV mitteilt, steht die Betriebsschließung samt Verwertung bevor.

„Dabei werden entweder Fahrzeuge von Kunden entsprechend umgebaut oder Neufahrzeuge auf Bestellung angeschafft und entsprechend adaptiert“, erläutert der AKV.

