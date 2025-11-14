Dornbirn macht den Anfang: So teuer wird Parken ab 2026 sein

Vorarlbergs Autofahrer müssen den Geldbeutel weiter öffnen: Ab 2026 steigen die Parkgebühren in allen größeren Gemeinden. Dornbirn macht den Anfang.

Autofahrer in Vorarlberg müssen sich auf höhere Kosten einstellen. Ab 2026 werden die Parkgebühren in allen größeren Gemeinden des Bundeslands ansteigen. Diese Maßnahme folgt einer bereits 2022 getroffenen Vereinbarung der Städte über einheitliche Gebühren. Wie der ORF berichtet, steht nun die nächste Anpassungsrunde bevor. Dornbirn, die bevölkerungsreichste Stadt Vorarlbergs, hat bereits konkrete Tarife festgelegt, während andere Kommunen voraussichtlich nachziehen werden.

Dornbirns neue Tarife

Die Stadtverantwortlichen in Dornbirn haben am Mittwoch ihre neuen Parkgebühren bekanntgegeben. Für das Parken in der Innenstadt, die als Zone 1 klassifiziert ist, steigt der Stundensatz von 1,40 auf 1,70 Euro. In der Zone 2, die Bahnhofsareale und periphere Stadtgebiete umfasst, werden künftig 1,10 Euro pro Stunde verlangt. Auch Langzeitparker müssen tiefer in die Tasche greifen: Die Jahresparkkarte verteuert sich auf 460 Euro, während Anwohner für ihre Parkberechtigung künftig 130 Euro zahlen müssen. Der Mindestbetrag von 30 Cent bleibt unverändert.

Verkehrspolitische Ziele

Nach Angaben der Stadtverwaltung orientieren sich die Parkgebühren weiterhin an den Tarifen des öffentlichen Nahverkehrs. Dies soll Anreize schaffen, vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen. Die Bewirtschaftung des Parkraums habe sich zudem als wirksames Instrument erwiesen, um die Attraktivität der Innenstadt zu steigern und Dauerparker zu reduzieren.

Die generierten Einnahmen werden für Betriebskosten, Straßenreinigung und Winterdienst verwendet.