Easyjet-Passagiere vor Wahl gestellt: „Sechs steigen aus oder keiner fliegt“

Zehn Minuten, drei Optionen, eine ungewöhnliche Bitte: Ein Easyjet-Flug konnte nur abheben, weil Passagiere freiwillig das Flugzeug verließen.

Auf einem Easyjet-Flug, der am 11. April vom Londoner Southend Airport nach Málaga starten sollte, haben fünf Passagiere das Flugzeug freiwillig verlassen, weil die Maschine zu schwer für den Start war. Darüber berichtet der britische Sender BBC. Die Airline bot den betroffenen Reisenden eine kostenfreie Beförderung von Essex nach London Gatwick sowie einen Ersatzflug und eine Entschädigung an.

Zuvor hatte der Pilot die Passagiere gebeten, dass sechs Personen die Maschine verlassen sollten, um den Abflug zu ermöglichen. Auf der Facebook-Seite Your Southend wird eine Passagierin zitiert, die drei vom Piloten genannte Optionen schildert: „Sechs Leute sollten das Flugzeug verlassen. Das Gepäck würde am Abreiseort verbleiben oder niemand würde irgendwohin fliegen.“

Applaus beim Aussteigen

Über die genaue Höhe der Entschädigung für die fünf freiwillig ausgestiegenen Passagiere ist nichts bekannt. Die Betroffenen sollen ihre Entscheidung innerhalb von zehn Minuten getroffen haben und wurden beim Verlassen des Flugzeugs von den verbliebenen Passagieren mit Applaus verabschiedet.

Das zulässige Startgewicht einer Maschine ist von mehreren Faktoren abhängig. Gegenüber BBC erklärte ein Sprecher der Airline, dass dabei unter anderem die Wetterbedingungen sowie die Länge der Startbahn eine Rolle spielten. „Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Passagiere und Crew haben immer die höchste Priorität von Easyjet“, so ein Pressesprecher zu BBC.

Kein Einzelfall

Dass eine Maschine das zulässige Startgewicht überschreitet, ist kein völlig außergewöhnliches Ereignis. Bereits im vergangenen Jahr mussten rund 20 Passagiere einen British-Airways-Flug in Florenz verlassen – ausgelöst durch eine Kombination aus hohen Temperaturen und einer kurzen Startbahn, wie FOCUS online berichtete.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich im Oktober 2024 bei einem Easyjet-Flug von Lanzarote nach Liverpool: 19 Passagiere mussten das Flugzeug wegen Übergewicht verlassen und erhielten eine Entschädigung von bis zu 500 Euro.

Die Passagierrechte-Plattform EU Claim erklärt dazu, dass die an den Flügeln vorbeiströmende Luft einen Auftrieb erzeugt, dessen Stärke von der Flügelfläche sowie der Strömungsgeschwindigkeit abhängt. Zusätzlich beeinflussen die Außentemperatur, die verfügbare Startbahnlänge und das Gesamtgewicht des Flugzeugs, ob ein Start möglich ist.