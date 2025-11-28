Ehe-Aus bei Bushido: Anna-Maria packt über Krise aus

Anna-Maria Ferchichi hat auf Instagram die vorläufige Trennung von ihrem Ehemann Bushido öffentlich gemacht. In ihrer Story teilte sie mit, dass ihre Beziehung in eine Krise geraten sei und beide Partner räumliche Distanz benötigen, um ihre Gedanken zu ordnen. Das Paar lebt mittlerweile nicht mehr unter einem Dach.

Obwohl sie getrennte Wege gehen, verbringen beide nach wie vor viel Zeit mit ihren sieben gemeinsamen Kindern. Anna-Maria brachte zudem ein Kind aus einer früheren Verbindung mit in die Ehe. Sie beschreibt ihre aktuelle Situation als ungewohnt – vergleichbar mit dem Prozess, das Laufen neu zu erlernen.

Schwierige Umstellung

Der veränderte Alltag gestalte sich wechselhaft, mit besseren und schlechteren Tagen. Die Ehefrau des Rappers ist sich bewusst, dass viele Anhänger in ihnen ein ideales Paar sehen. Dennoch könne jede Beziehung mit der Zeit Schaden nehmen, erklärte sie bildlich.

Gemeinsame Geschichte

Anna-Maria betonte, sie würden sich die nötige Zeit geben, um sich an die veränderten Umstände anzupassen. Ob eine Wiedervereinigung des Paares möglich sei, ließ sie unbeantwortet. Der Rapper und Anna-Maria Ferchichi wurden 2011 ein Liebespaar und gaben sich im Mai 2012 das Jawort. Seit drei Jahren hat die Familie ihren Lebensmittelpunkt in Dubai.