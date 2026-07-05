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Feuerwehreinsatz

Einsturzgefahr nach Großbrand: Asfinag gibt Update zur Tangenten-Sperre

Einsturzgefahr nach Großbrand: Asfinag gibt Update zur Tangenten-Sperre
FOTO: Leserreporter
2 Min. Lesezeit |

Ein Großbrand nahe der Südosttangente hielt Wien stundenlang in Atem – mit Folgen, die weit über die Flammen hinausgingen.

Nach dem Großbrand einer Lagerhalle in Wien ist die Südosttangente (A23) inzwischen wieder für den gesamten Verkehr freigegeben. Das Feuer war bereits am Freitagabend ausgebrochen und hatte wegen massiver Rauchentwicklung die Alarmstufe vier ausgelöst. Im Einsatz standen insgesamt 120 Feuerwehrleute, unterstützt von 31 Fahrzeugen.

Den Einsatzkräften gelang es dabei, ein Übergreifen der Flammen auf in der Halle gelagertes Sondermüll zu verhindern. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch die enorme Brandlast, die dichte Verrauchung sowie die schiere Größe des Gebäudes. Verletzte gab es keine.

Schrittweise Freigabe

Die Streckensperrung zwischen dem Knoten Wien-Kaisermühlen und dem Stadlauer Tunnel wurde in der Nacht auf Sonntag schrittweise aufgehoben. In Richtung Wien-Kagran rollte der Verkehr ab 2.30 Uhr wieder, die Gegenrichtung folgte gegen 3.00 Uhr früh. Notwendig geworden war die Sperre, weil die ausgebrannte Halle als einsturzgefährdet eingestuft worden war.

Gegenüber dem ORF begründete ASFINAG-Sprecher Andreas Steindl die Maßnahme folgendermaßen: „Aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen müssen wir hundertprozentig sicher sein, dass beim Abriss keine Teile auf die Fahrbahn fallen können.“ Solange die Sperre in Kraft war, wurde der Verkehr über das umliegende Straßennetz umgeleitet.

Glutnester bekämpft

Auch am Samstag war der Einsatz noch nicht abgeschlossen. Laut Wiener Feuerwehr mussten weiterhin Glutnester bekämpft werden, zeitweise standen dabei 32 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen vor Ort.

Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um die Lagerhalle eines Abfallverwertungsbetriebs.

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