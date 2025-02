Elfjähriger stirbt bei Ski-Unfall

Innerhalb weniger Tage ereigneten sich drei folgenschwere Unfälle, bei denen ein Kind tödlich verunglückte und zwei Erwachsene schwer verletzt wurden.

Tödlicher Unfall in Wagrain

Am Dienstagmorgen kam es im Skigebiet Wagrain zu einem tragischen Vorfall, der einem elfjährigen Jungen aus Niederösterreich das Leben kostete. Gegen 9 Uhr fuhr das Kind die anspruchsvolle schwarze Piste hinab, als es aus ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor. Der Junge durchbrach in der Folge ein Absperrnetz und prallte gegen die Außenmauer einer Skihütte. Trotz sofortiger Reanimationsversuche erlag der Junge in der Universitätsklinik Salzburg seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sind noch im Gange.

Schwere Unfälle in Kärnten

Bereits am Montag kam es zu zwei schweren Unfällen in Kärntens Skigebieten. Der erste Vorfall ereignete sich um 10 Uhr im Skigebiet Petzen, als ein 77-jähriger Skifahrer aus Slowenien aus unbekannter Ursache stürzte. Er wurde kurz darauf von einem anderen Skifahrer entdeckt und mit schweren Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Nur eine Stunde später, im Skigebiet Weinebene, geriet ein 82-jähriger Skifahrer auf der Gößlerabfahrt in einen ähnlichen Notfall. Einer seiner Skier löste sich während der Fahrt, was dazu führte, dass der Mann die Kontrolle verlor und gegen einen Baum prallte. Vorbeikommende Wintersportler hielten an, um Erste Hilfe zu leisten, da der Mann bewusstlos war und kein Herzschlag zu spüren war. Die Reanimation wurde erfolgreich von der Crew des Notarzthubschraubers „C 11“ fortgeführt, welche den Verunglückten ins Landeskrankenhaus Graz brachte.