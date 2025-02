Ein Faschingsumzug in Deutschland scheitert an hohen Sicherheitskosten, die den Verein existenziell bedrohen. Die Narrenzunft macht die Politik dafür verantwortlich.

In Kempten (Deutschland) wird der alljährliche Faschingsumzug, der traditionell zahlreiche Familien und Kinder anzieht, in diesem Jahr aufgrund untragbarer Sicherheitsauflagen abgesagt. Die Faschingsgilde Rottach 97′ Kempten begründet die Absage mit den gestiegenen Sicherheitsanforderungen, die als Folge des islamistischen Terrorismus in Deutschland auferlegt wurden.

Unerwartete Kostensteigerung

Die kurzfristig von der Polizei erteilte Anordnung, die Umzugsstrecke an allen Zufahrten mit Betonquadern zu sichern, hätte die Veranstaltungskosten verdoppelt und auf etwa 50.000 Euro ansteigen lassen. Diese Summe stellt für den Verein eine kaum überwindbare finanzielle Hürde dar, da es keine Möglichkeit gibt, die zusätzlichen Kosten zu refinanzieren.

Kritik an politischen Verantwortlichen

Die Narrenzunft äußert deutliche Kritik an den politischen Entscheidungsträgern in Berlin. Sie bemängelt, dass die Verantwortlichen keine Verantwortung für solche Entwicklungen übernehmen, während sie jeden Monat erhebliche Summen an Steuergeldern beziehen. Die finanzielle Belastung durch den ausfallenden Umzug gefährdet die Existenz des Vereins maßgeblich, da der Umzug eine bedeutende Einnahmequelle darstellt.

In der 71.000-Einwohner-Stadt Kempten wird der Fasching in diesem Jahr ohne seinen traditionellen Umzug gefeiert. Das Spektakel, das rund 15.000 Besucher anlocken sollte, fällt den hohen Kosten und Sicherheitsanforderungen zum Opfer. Die Absage hinterlässt nicht nur ein Loch im Jahreskalender der Stadt, sondern auch in der Vereinskasse.