Energiebonus ’23: so kommt jeder Haushalt zu 200 Euro

Wie von KOSMO angekündigt, hat die Stadt Wien die Auszahlung des Wiener Energiebonus 2023 fortgesetzt. Nun erhalten weitere 630.000 Haushalte 200 Euro, um die Teuerungen etwas abfedern zu können.

Im Zuge der steigenden Inflation, Teuerungen und der Energiekrise kommt es speziell in Wien wieder zu Bonus-Auszahlungen. Dabei zahlt die Stadt Wien an jeden Haushalt 200 Euro aus. Schon im Vorjahr konnte man sich mittels zugeschicktem Passwort den Energiebonus 2022 sichern. Bei denjenigen Haushalten, bei denen sich demographisch nichts geändert hat (Adresse, Haushaltsgröße, Verdienstobergrenze), wird der Wiener Energiebonus ’23 automatisch ausbezahlt. Die betreffenden Wohneinheiten erhalten einen Brief von der Stadt Wien, in dem erklärt wird, dass man keine weiteren Schritte unternehmen muss: der Bonus von 200 Euro wird unaufgefordert generiert. So ist auf der Homepage der Stadt Wien zu lesen: „Stellen Sie bitte kein Ansuchen, wenn Sie einen Brief der Stadt Wien erhalten haben, in dem steht, dass Sie den Wiener Energiebonus ’23 automatisch (ohne Ansuchen) bekommen.„

99,7 Prozent positiv

„Mit dem Wiener Energiebonus 22 haben wir im vergangenen Sommer die größte Einzelhilfsmaßnahme in der Geschichte Wiens gestartet. Damit haben wir rasch und gezielt all jenen Wienerinnen und Wiener finanziell unter die Arme gegriffen, die am meisten von der hohen Inflation und den gestiegenen Energiepreisen betroffen sind. Ich freue mich sehr, dass 99,7 Prozent aller Ansuchen positiv erledigt wurden. Mein Dank gilt hier den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der MA40 und der MA01, die wirklich tolle Arbeit geleistet haben. Leider ist die Teuerungskrise aber noch nicht vorbei. Daher stellen wir bezugsberechtigen Haushalten mit dem Energiebonus 23 ab Mitte April erneut 200 Euro zur Abfederung der hohen Kosten bereit.„, erklärt Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

130 Millionen Euro

Die Zielgruppe bleibt gleich: Ein-Personen-Haushalte mit einem Jahres-Bruttoeinkommen 2021 bis zu 40.000 Euro und Mehr-Personen-Haushalte mit einem Jahres-Bruttoeinkommen 2021 bis zu 100.000 Euro – rund 650.000 Haushalte, für die erneut 130 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Es werden rund 556.000 Haushalte sein, für die die automatische Auszahlung des Wiener Energiebonus 23 ohne vorangehendes Ansuchen erfolgen wird.

Für manche Menschen in Wien gestaltet sich die Auszahlung des Wiener Energiebonus ’23 nicht automatisch. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn sie erst kürzlich aus einem anderen Bundesland nach Wien gezogen sind. Doch es besteht die Möglichkeit, ein Ansuchen zu stellen. Betroffene Personen erhalten ähnlich wie beim Wiener Energiebonus ’22 einen Brief mit individuellem Passwort, um das Online-Ansuchen durchführen zu können. Der Startschuss für das Online-Ansuchen zum Wiener Energiebonus ’23 fällt am 17. April 2023.

Quelle: Presse Stadt Wien, wien.gv.at